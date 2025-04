F1 GP Giappone, Gara: Verstappen firma un capolavoro e batte le McLaren, per la Ferrari è un’agonia

Il mondiale di F1 fa tappa a Suzuka, dove il successo va a Max Verstappen che resiste alle due McLaren. La Ferrari è ben lontana.

Il Gran Premio del Giappone è stato carico di tensione, e ci ha restituito l’importanza del pilota, che è ancora in grado di fare la differenza. Max Verstappen ha vinto in quel di Suzuka al volante della Red Bull, un’impresa eccezionale del campione del mondo che si porta a -1 da Lando Norris in classifica piloti. Il britannico non è mai riuscito ad impensierire realmente l’olandese, dovendo difendersi in più occasioni da un Oscar Piastri chiaramente più veloce di lui. In McLaren, tuttavia, hanno deciso di non invertire le posizioni, preservando la posizione del leader iridato.

La RB21 non è di certo la monoposto di riferimento, ma Verstappen è riuscito a costruire una vittoria strepitosa con un giro pazzesco in qualifica, annullando, di fatto, il distacco dal rivale in graduatoria generale. Scorrendo la classifica, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc al quarto posto, mai in lotta per il podio ma bravo a tenere a distanza di sicurezza la Mercedes di George Russell, in difficoltà dopo due ottime gare.

Applausi, alle sue spalle, per Andrea Kimi Antonelli, quinto ed autore del giro più veloce, giunto a circa un secondo dal compagno di squadra su una pista che non aveva mai visto. Il bolognese ha anche condotto per alcuni giri, ed ha tenuto ben distante un Lewis Hamilton che non si è mai visto. Se escludiamo la Sprint Race della Cina, si può tranquillamente affermare che questa sua prima fase di carriera in Ferrari sia stata un flop assoluto. Ottavo un bravissimo Isack Hadjar con la Racing Bulls, seguito dalla Williams di Alexander Albin e dalla Haas di un brillante Oliver Bearman, che ha completato la top ten.

F1, Verstappen gestisce Norris e Piastri

Terza tappa stagionale per il mondiale di F1 in salsa 2025, che si disputa sul tracciato di Suzuka. I primi decidono di scattare con gomma Media, mentre Lewis Hamilton opta per la Dura, riuscendo comunque a non perdere posizioni al via. Max Verstappen resta al comando sulle McLaren, provando ad imporre il ritmo nel corso del primo stinto. Charles Leclerc conferma subito le difficoltà della Ferrari faticando a tenere dietro George Russell con la sua Mercedes.

La prima fase di gara non presenta particolari sorprese, ma in occasione del pit-stop c’è un confronto tra Verstappen e Norris, con il leader del mondiale che finisce addirittura sull’erba nel tentativo di attaccare in fase di uscita box, lamentandosi, in maniera del tutto ingiustificata, del fatto che Max lo avesse spinto fuori. Con la sosta degli avversari, Andrea Kimi Antonelli si prende il comando delle operazioni, divenendo il pilota più giovani nella storia della F1 a comandare un GP della massima formula.

Una volta fermatosi, si ristabilisce la situazione di classifica con Verstappen inseguito dalle due McLaren, che pur essendo vicine ed apparentemente più veloci non riescono ad agganciare il campione del mondo. Oscar Piastri spinge per attaccare Norris, ma non arrivano ordini di squadra utili per favorire l’australiano, evidentemente più in forma del compagno di squadra.

L’ultima parte di gara vede Verstappen andare in completa gestione, ma ci fa piacere segnalare il grande stint di Antonelli, che sigla giri veloci a ripetizione arrivando a poco più di un secondo da Russell. Verstappen vince per la quarta volta consecutiva il GP del Giappone, battendo le due McLaren e dimostrando che non mollerà neanche per sogno la corsa al titolo. Prossimo appuntamento a Sakhir domenica prossima.