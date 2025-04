Lo shock di Montezemolo per la squalifica Ferrari: la figuraccia è incancellabile per l’ex presidente

Luca Cordero di Montezemolo non ha mai visto di buon occhio le brutte figure recenti della Ferrari, e Shanghai non fa eccezione.

Era il 2004, la Ferrari aveva già vinto il mondiale e la F1 debuttava per la prima volta in Cina, nel nuovissimo impianto di Shanghai. Luca Cordero di Montezemolo decise di presenziare all’evento, in un mercato così importante per la casa di Maranello. Fu lui ad andare sul podio assieme al vincitore, Rubens Barrichello, partito dalla pole position e dominatore di una corsa che vide Michael Schumacher remare nelle retrovie, a seguito di un testacoda avvenuto nel suo giro di qualifica.

Quelli erano i giorni migliori per la Ferrari, guidata da un presidente amante delle corse, che non faceva mai mancare il proprio supporto alla squadra, al contrario di John Elkann che, quanto al motorsport, pare essere un pesce fuor d’acqua. Montezemolo ha riportato al top la Scuderia modenese dopo anni di buio, e, dopo di lui, è stato il buio più totale. L’ex presidente non ha preso bene la figuraccia di Shanghai, dove le due SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono state squalificate, una per l’eccessivo consumo del fondo e l’altra per un peso inferiore al consentito.

Ferrari, Montezemolo ha preso malissimo il disastro in Cina

Non è la prima volta in cui Luca Cordero di Montezemolo apprende con freddezza e delusione i disastri della Ferrari, di cui ormai abbiamo perso il conto guardando agli ultimi anni. Negli ultimi giorni, Bernie Ecclestone si è recato alla festa di compleanno di 80 anni di Eric Clapton, a Londra, e la “Blick” ha riportato un episodio molto interessante. All’evento era presente anche l’ex presidente del Cavallino, che ha chiacchierato con il 94enne Mister E, non riuscendo a nascondere la rabbia per quanto accaduto nel Gran Premio della Cina.

Ecco il racconto di Ecclestone: “A Londra ho incontrato l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. L’ho visto sconvolto per la doppia squalifica della Ferrari in Cina, è un’onta che l’Italia non aveva mai subito da quando è iniziato il mondiale di F1. La squalifica di Leclerc? Da decenni dopo aver tagliato il traguardo si cerca di raccogliere quanti più sassi possibili con le gomme, passando nella ghiaia, in modo da aumentare il peso della vettura“. Dunque, Ecclestone ha parlato di un Montezemolo sotto shock, come del resto tutti i tifosi del Cavallino dopo aver saputo della doppia squalifica.