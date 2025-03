Gianni Agnelli, all’asta tre gioielli della sua collezione privata: sono capolavori senza tempo

L’Avvocato Gianni Agnelli poteva vantare una collezione di auto con ben pochi eguali al mondo, ed ora tre modelli sono in vendita.

Gianni Agnelli è stato un pilastro dell’imprenditoria italiana, l’uomo capace di rendere grande la FIAT e di tante altre imprese, un vero e proprio gigante che tanto servirebbe al nostro paese al giorno d’oggi. Da grande appassionato di auto, era in possesso di una collezione davvero eccezionale, ed ora sono ben tre i modelli di cui era proprietario che sono finiti all’asta, una grande occasione per i collezionisti, anche se le cifre non sono proprio economiche.

Ad occuparsi delle vendite è la casa d’aste RM Sotheby’s, e c’è da dire che i modelli sono uno più esclusivo dell’altro. Disponibili, infatti, una FIAT Panda 4X4, una FIAT 130 Familiare ed una Lancia Thema, con le offerte che potranno partire dal prossimo 30 di aprile. A questo punto, andiamo ad analizzare nei dettagli i capolavori di Gianni Agnelli, che ora potrebbero entrare nel garage di qualcuno di voi.

Gianni Agnelli, quali sono i modelli finiti all’asta

Iniziamo la nostra analisi dalla storica FIAT Panda 4X4, acquistata da Gianni Agnelli nel 1986 per utilizzarlo nella residenza di villeggiatura a Saint Moritz, in Svizzera. La prima vendita avvenne nel 2001, con l’ultimo proprietario che ha deciso di restaurarla. Al momento, il prezzo di valutazione è compreso tra i 20 ed i 40 mila euro, ma il venditore potrebbe sfruttare anche qualche offerta più alta considerando il grande lavoro che è stato fatto attorno al veicolo per la sua restaurazione. Di certo, si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire, anche perché il modello più economico tra quelli messi in vendita da RM Sotheby’s.

Un altro modello in vendita con un prezzo senza riserva è la FIAT 130 Familiare, una versione commissionata da Gianni Agnelli in persona, che non ha altri eguali. Il prezzo è stimato tra i 170 ed i 300 mila euro, cifre con cui è possibile acquistare una supercar. La 130, presentata al Salone di Ginevra del 1969, non era prevista in versione Station Wagon, ma l’Avvocato ne richiese una specifica al Centro FIAT Stile, con la produzione che fu affidata all’Officina Introzzi di Como. Il motore era un V6 di 3.2 litri, con cambio automatico a tre marce e sospensioni indipendenti. L’Avvocato ne fu proprietario fino al 1985.

Ultima, ma non per importanza, c’è in vendita una Lancia Thema Familiare by Zagato con prezzo stimato compreso tra gli 80 ed i 160 mila euro. La vettura risale al 1985, e venne prodotta con due diverse tipologie di motore, uno turbodiesel ed una dotata di un V6 aspirato a benzina di 2,8. L’Avvocato optò per quest’ultima, che ora potrà essere vostra anche se le cifre non sono da poco.