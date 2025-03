F1 GP Cina, Gara: Piastri inarrivabile nel dominio McLaren, la Ferrari sparisce dai radar

Sul tracciato di Shanghai va in scena il secondo atto del mondiale di F1 2025. Ad imporsi è Oscar Piastri, 1-2 McLaren. Male le Ferrari.

Una superiorità netta, imbarazzante quella messa in mostra al Gran Premio di Cina dalle due McLaren. Oscar Piastri ha guidato una devastante doppietta davanti a Lando Norris, dimostrando che la MCL39, a meno di miracoli da parte della concorrenza, è destinata a dominare questo campionato. L’australiano è partito alla perfezione ed ha gestito la prima piazza sul compagno di squadra, bravo a scavalcare George Russell al via, ma comunque in grado di portare a casa il secondo podio di fila su una Mercedes riscopertasi seconda forza.

Dopo la vittoria nella Sprint Race maturata con Lewis Hamilton poco più di 24 ore fa, la Ferrari è letteralmente crollata e non è mai stata in lotta per il podio, con Charles Leclerc che ha chiuso quinti non resistendo all’assalto finale della Red Bull di Max Verstappen. L’olandese ha pagato una brutta partenza, ma non ha mai avuto il passo per pensare di competere per le primissime posizioni, se non nel finale con la gomma Dura. Solo sesto Lewis Hamilton, anche a causa di una tattica a due soste che non ha di certo pagato.

Un vero e proprio disastro quello di cui si è resa protagonista la SF-25, tornata quasi alle prestazioni dell’Australia soprattutto nella seconda parte di gara. Eccezionale il settimo posto in rimonta di Esteban Ocon, supportato da una grande tattica della Haas. Stavolta è stata piuttosto negativa la prova di Andrea Kimi Antonelli, solo ottavo davanti alla Williams di un solido Alexander Albon. Oliver Bearman ha chiuso la top ten.

F1, Ferrari mai in gara a Shanghai

Il mondiale di F1 sbarca a Shanghai per la seconda tappa stagionale, con Oscar Piastri che per la prima volta in carriera scatta dalla pole position. Perfetto il via dell’australiano, così come quello di Lando Norris che si prende il secondo posto su George Russell garantendo l’1-2 alla McLaren. Nel frattempo, le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc superano Max Verstappen, ma c’è subito un grande spavento tra i due alfieri del Cavallino.

Il monegasco perde la vettura e tocca il compagno di squadra, danneggiando la bandella dell’ala anteriore. Il primo stinto vede le McLaren dominare la scena, mentre le Ferrari faticano a reggere il ritmo di Russell. Al 14esimo passaggio si fermano Hamilton e Verstappen che passano alla gomma Dura. Dopo la sarabanda delle soste, in Ferrari chiedono ad Hamilton di cedere la posizione a Leclerc, che sale così al quarto posto nonostante l’assenza della bandella anteriore sinistra dell’ala.

Dopo un buon inizio sul fronte del passo con la gomma Dura, le Ferrari vanno prematuramente in crisi e con Hamilton si tenta la seconda sosta, cedendo così la quinta piazza a Verstappen. Il britannico sigla il giro veloce, ma non è in possesso del ritmo necessario per andare a recuperare sul campione del mondo, arrendendosi ad un mesto sesto posto finale. La Ferrari, dopo un buon inizio di questo week-end, si è sciolta come neve al sole, confermando le difficoltà che si erano viste una settimana fa. Piastri si impone seguito da Norris e Russell, lanciando il guanto di sfida al compagno, mentre Verstappen riesce a scavalcare Leclerc. Prossimo appuntamento a Suzuka tra due settimane.