F1, tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio di Cina: orari ed info sulla tappa di Shanghai

Il mondiale di F1 sbarca in Cina per la seconda tappa stagionale, dove la Ferrari va a caccia del riscatto. Ecco a che ora si corre.

Secondo appuntamento per la stagione di F1 in salsa 2025 che si tiene in Cina, in un week-end dal peso specifico notevole dopo quanto si è visto a Melbourne. Lando Norris e la McLaren hanno dominato in Australia, mentre la Ferrari non si è mai vista annaspando ai margini della zona punti. A Shanghai, dunque, il Cavallino va a caccia delle prime risposte, su una pista sicuramente più probante, ed i primi risultati sono arrivati.

Nella giornata di venerdì, Lewis Hamilton ha messo a referto la pole position per la Sprint Race, un risultato che il Cavallino non aveva mai ottenuto da quando, nel 2021, vennero introdotte le “agrette” del sabato. La McLaren resta però la grande favorita, ed ha pagato una scelta strategica non certo eccellente, con Norris ed Oscar Piastri che hanno commesso degli errori. La MCL39 è il punto di riferimento, ma guai a sottovalutare anche Max Verstappen che ha messo una Red Bull non certo irresistibile in prima fila, ad appena 18 millesimi dal pilota più vincente nella storia della F1. La battaglia, a questo punto, sarà accesissima.

F1, a Shanghai la Ferrari vuole tornare al top

La Cina debutto in F1 per forte volontà di Bernie Ecclestone nel 2004, con la prima gara a Shanghai che fu vinta dalla Ferrari con Rubens Barrichello. Il Cavallino dominò la scena nei primi anni, con Michael Schumacher al top nel 2006 (91esima ed ultima vittoria in carriera) e Kimi Raikkonen nel 2007, quando Lewis Hamilton commise quell’errore in bit-lane riaprendo la corsa al mondiale, poi vinto in Brasile dal finlandese. Sir Lewis si è comunque riscattato in seguito, avendo vinto per sei volte in carriera questa gara, due con la McLaren e quattro al volante della Mercedes.

L’ultima affermazione della Ferrari è lontana nel tempo, essendo risalente al 2013, con Fernando Alonso. Pista storica anche per la Red Bull che qui ha ottenuto la sua prima vittoria nel 2009 con Sebastian Vettel, che guidò la doppietta seguito da Mark Webber.

Lo scorso anno si impose Max Verstappen sia nella Sprint Race che nel GP domenicale. La gara di domenica scatterà alle ore 08:00 in Italia, e siamo certi che lo spettacolo non mancherà dopo un venerdì così acceso.