F1, Preview GP Australia: Orari TV e Streaming del primo round della stagione

In Australia si correrà il primo appuntamento del campionato 2025 di F1. Scopriamo tutte le informazioni sull’appuntamento di Albert Park.

Dopo le presentazioni delle nuove monoposto condite da tanti (inutili) proclami, km macinati nei test e show, il circus è sbarcato in Australia. Un ritorno romantico che ai tifosi della Ferrari farà subito venire in mente ricordi felici. La Scuderia si è presentata con un nuovo roster. Finalmente sulla Rossa tornerà a correre un campione del mondo.

Lewis Hamilton ha scelto di chiudere il suo percorso con la Mercedes per iniziare una terza fase entusiasmante della sua carriera. Dopo i fasti vissuti in McLaren e in Mercedes, l’anglocaraibico è pronto a vincere anche al volante della Rossa. In questa annata la Casa modenese potrebbe avere una grande possibilità. La Formula 1 torna a cominciare una propria stagione a Melbourne. L’ultima volta avvenne nel 2019. In quell’occasione vinse Valtteri Bottas sulla Mercedes. Nella passata stagione ha conquistato la P1 Carlos Sainz al volante della SF24.

Nel 2022 salì sul primo gradino del podio Charles Leclerc. Quest’ultimo ha approcciato la tappa in Australia con un rinnovato entusiasmo. L’obiettivo è il titolo mondiale. Lando Norris vorrà iniziare l’annata con una grande prestazione, mentre Max Verstappen sarà costretto a fare miracoli per conservare la corona a giudicare dai primi riscontri in pista della Red Bull Racing, all’ultimo anno con le Power Unit Honda. Fari puntati anche su Oscar Piastri, beniamino di casa, che vorrà regalare una grande performance davanti al pubblico australiano. Per i fan italiani sarà anche l’occasione di osservare il debutto di Kimi Antonelli, sostituto di Lewis Hamilton in Mercedes.

Gli orari della tappa in Australia

Alle spalle di McLaren, Ferrari, Red Bull Racing e Mercedes, i restanti 6 team sembrano molto distanti. In questa annata esordiranno tanti giovani che vorranno mettersi in mostra. Vi sono tutti gli ingredienti per godere di uno spettacolare primo GP della stagione, pioggia permettendo che potrebbe stravolgere le carte. C’è tanta attesa per capire cosa riuscirà a fare Lewis Hamilton, a 40 anni, nell’abitacolo della Rossa dopo la lunghissima militanza nel team con sede a Brackley. Date una occhiata in basso al video del nostro canale YouTube per tutte le info sulla tappa australiana.

Di seguito gli orari della prima tappa del Mondiale F1 2025:

Venerdì 14 marzo

Prove Libere 1: ore 02:30 – 03:30

Prove Libere 2: ore 06:00 – 07:00

Sabato 15 marzo

Prove Libere 3: ore 02:30 – 03:30

Qualifiche: ore 06:00 – 07:00

Domenica 16 marzo

Gara: ore 05:00

Orari differite su TV8

Sabato 15 marzo

Qualifiche: ore 13:30

Domenica 16 marzo

Gara: ore 14:00