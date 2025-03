Car of the Year 2025: quali sono le auto di tendenza

Il premio Car of the Year, noto altresì come Auto dell’Anno, rappresenta una vera istituzione sia per le case automobilistiche che per gli appassionati del settore.

Si tratta del riconoscimento certamente più rilevante a livello europeo, offrendo una panoramica attendibile sui trend che hanno interessato l’anno precedente e che si preannunciano alla ribalta durante quello in corso.

Questo perché vengono celebrati i modelli che hanno di volta in volta fatto registrare gli standard migliori. Nell’edizione del 2025 le vetture che si sono sfidate tra loro sono quelle introdotte nel 2024.

Anche questa volta si confermano di maggior successo le soluzioni con alimentazione elettrica, per le quali ricordiamo che si rivela comunque parimenti obbligatoria la dotazione di un’assicurazione auto in corso di validità, non diversamente da quanto accade per i veicoli con motore termico.

Pertanto, guidare con una polizza RCA scaduta non è solo vietato dalla legge ma altamente pericoloso; per chi si trovasse in una simile situazione è possibile rimediare facilmente sottoscrivendo una formula in linea con le proprie esigenze comodamente online, riducendo tempistiche e costi.

Detto ciò, torniamo a parlare del premio Car of the Year che quest’anno si è celebrato al Salone di Bruxelles. A fare da giudici, come sempre, i 60 membri di una giuria altamente qualificata e composta dai migliori giornalisti del Vecchio Continente.

L’Auto dell’Anno 2025

“And the winner is” – è proprio il caso di dire – nientemeno che una vettura di uno dei marchi più celebri della storia dell’automotive griffato made in France: la Renault 5. In realtà la vettura ha vinto il premio comprendendo i punti dell’Alpine A290, per un totale di 353 punti.

Scopriamo quali sono stati i fattori che hanno orientato i giornalisti verso questa scelta.

Renault 5: performance e sostenibilità

Il nome esatto di questa macchina è Renault 5 E-Tech Electric ed è tutto un programma, dal momento che le innovazioni messe a punto, rispetto al prototipo mostrato inizialmente durante il 2021, sono tutte degne di nota.

La vettura rientra in un segmento da sempre centrale nel mercato europeo, ovvero quello delle citycar di fascia media, pur coniugando standard ottimali in termini di stile, design e prestazioni per quanto riguarda sia il motore che le batterie.

Il tentativo fatto dalla casa d’Oltralpe di rendere un’auto elettrica più accessibile, pur mantenendo la qualità, è stato premiato dalla giuria.

Alpine A290, elettrica con brio

Questa vettura è la gemella sportiva della Renault 5. I due marchi confermano dunque il legame a doppio filo degli ultimi anni.

Il risultato è un’automobile elettrica e a zero emissioni, ma con una grinta decisamente accattivante. Un successo frutto di una sinergia che parte da lontano.

Le altre finaliste del premio Car of the Year

Quali sono state le altre finaliste del prestigioso riconoscimento europeo?

Al secondo posto della classifica troviamo la Kia EV3, che ha centrato 291 punti. Questo SUV 100% elettrico si distingue per la ricarica rapida, che richiede meno di mezz’ora, e un’autonomia capace di raggiungere i 500 km.

Sul terzo gradino del podio con 215 punti c’è la Citroen C3, disponibile oltre che nella versione elettrica in quelle diesel e a benzina. Nella parte bassa della classifica, che contempla un totale di 7 candidate, si annoverano Hyundai Inster (172 punti), Dacia Duster (168 punti), Cupra Terramar (165 punti) e Alfa Romeo Junior (136 punti).