Leclerc batterà Hamilton? Gli scommettitori sono tutti dalla stessa parte e fanno già scandalo

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si divideranno il box in casa Ferrari, e secondo gli scommettitori, il #16 può vincere il duello interno.

La lunga attesa sta per terminare, e tra una settimana andrà in scena il Gran Premio d’Australia, in programma sul tracciato di Melbourne. Per la prima volta dal 2019, il mondiale si apre sul tracciato dell’Albert Park, dove la Ferrari ha sempre fatto molto bene. Carlos Sainz ha vinto lo scorso anno davanti a Charles Leclerc, il quale andò a segno a Melbourne nel 2022, con una prova di forza che ebbe il sapore di mondiale, rivelandosi poi una mera illusione. Lewis Hamilton ha vinto solo due volte (nel 2008 e nel 2015), ma è colui che ha messo a referto più pole position da queste parti.

In base a ciò che si è visto nei test in Bahrain, la McLaren non può che partire nel ruolo di grande favorita, con Lando Norris che ha tanta voglia di riscatto, ed Oscar Piastri pronto a far bene davanti ai propri tifosi. Leclerc ed Hamilton sono chiamati all’impresa, e tutti si aspettano molto anche da Max Verstappen, nonostante una Red Bull non certo perfetta. Dal canto suo, il #16 parte da favorito nel confronto contro il sette volte iridato.

Leclerc, ecco perché è favorito nel duello con Hamilton

Secondo le quote stilate dai bookmakers, il grande favorito per il titolo mondiale è Lando Norris, che su 888sport viene dato a 2,75, contro il 3,75 di Max Verstappen. Charles Leclerc è quotato 5,25, mentre Lewis Hamilton è ancora più alto, a 6,50. Questo significa che, nel duello interno in casa Ferrari, gli scommettitori prevedono che il monegasco possa far meglio rispetto al sette volte campione del mondo, alla sua prima stagione a Maranello. A 36,00 c’è Andrea Kimi Antonelli, che ha preso il posto di Sir Lewis in Mercedes.

Per quanto riguarda il titolo mondiale costruttori, la Ferrari è quotata a 2,25, vicina alla favorita McLaren che si issa al ruolo di team da battere a quota 1,85. La Red Bull e la Mercedes sono ben più staccate e quotate a 6 e 13. Guardando al primo atto stagionale, il Gran Premio d’Australia, Norris è il grande favorito a 2,80 su Planetwin365, davanti a Verstappen a 3,50 e Leclerc a 4. Hamilton è a 6, mentre Oscar Piastri a 9. Vedremo se i pronostici verranno a tutti gli effetti rispettati o se ci saranno delle interessanti sorprese, sempre ben accette in questo sport.