Ferrari, Hamilton teme Leclerc: per Sir Lewis batterlo sarà difficilissimo

Lewis Hamilton è pronto per la sua prima stagione al volante della Ferrari, ma teme le potenzialità di Charles Leclerc. Le sue dichiarazioni.

La nuova Ferrari SF-25 è stata ufficialmente svelata, ed ha effettuato il proprio debutto in pista la scorsa settimana a Fiorano, di fronte ad una folla in delirio. La Rossa, dotata della nuova sospensione pull-rod e di altre soluzioni innovative, è stata portata in pista prima da Charles Leclerc e poi da Lewis Hamilton, nel corso del Filming Day dalla durata di 200 km. A breve scatteranno i test in Bahrain, dove potremo iniziare a capire il potenziale della nuova monoposto, ovviamente in confronto alle rivali, che sembrano essere più agguerrite che mai.

La favorita d’obbligo è la McLaren, iridata lo scorso anno tra i costruttori, che parte da una base molto solida, ma che dovrà migliorare e parecchio nella gestione dei piloti e delle strategie di gara. Guai a dare per morto Max Verstappen, che spera in una Red Bull ben più competitiva, mentre la Mercedes è una totale incognita, con una coppia di piloti giovane ma che in quanto ad esperienza non sembra dare garanzie in una lotta al vertice. La Ferrari può avere una grande occasione, ed Hamilton e Leclerc ne sono consapevoli.

Ferrari, Hamilton sulla battaglia interna con Leclerc

Nel corso di un’intervista concessa a “BBC Sport“, Lewis Hamilton ha confermato di essere consapevole della forza di Charles Leclerc, un pilota che ha sempre stimato e per il quale nutre un profondo rispetto. Come detto già diverse volte, la Ferrari è probabilmente in possesso della coppia di piloti più forte e completa, ed ora sarà la SF-25 ad essere chiamata a fare la differenza. Quando mancano ormai poche ore al via dei test invernali in Bahrain, il nativo di Stevenage ha parlato del duello interno alla Scuderia modenese.

Ecco le sue parole: “Charles è molto radicato in questa squadra, lui è molto forte e ne sono consapevole. Non sarà per niente facile batterlo, ma lavoreremo insieme e spero che faremo delle belle gare. Spingeremo forte“. Dalle sue parole, Hamilton pare essere del tutto rivitalizzato dal passaggio in Ferrari dopo gli ultimi, difficilissimi anni in casa Mercedes. Il sette volte campione del mondo sa che ha un’importante occasione per dare battaglia, nella speranza di lottare per quell’ottavo titolo che insegue da diversi anni.