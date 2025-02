Inversione di tendenza: scendono i prezzi dei SUV? Cosa sta succedendo

I prezzi delle auto nuove sono saliti a dismisura nel corso degli ultimi anni, ma ora qualcosa starebbe cambiando. Ecco la novità.

Nel corso degli ultimi anni, i prezzi delle auto hanno conosciuto degli aumenti vertiginosi, che mai si erano verificati in questo senso. In Italia, il prezzo medio di un modello nuovo si aggira sui 30.000 euro, il che significa che rispetto al 2019 c’è stato un aumento pari circa al 42%, rendendo insostenibile per la gran parte della clientela l’acquisto. Di conseguenza, l’intero settore automotive, soprattutto in Europa, ma anche negli USA, è quasi al collasso.

I grandi costruttori affrontano una crisi senza precedenti, e ne siamo testimoni come nei casi di Volkswagen e Stellantis, che sono oggettivamente in caduta libera. Nelle ultime ore, è arrivata una notizia sorprendente, che dà qualche speranza relativamente ad un’inversione di tendenza. I prezzi di alcune auto, SUV in particolar modo, starebbero diminuendo, consentendo ad una maggiore fetta di clienti di poter acquistare veicoli nuovi. Andiamo a scoprire maggiori dettagli in tal senso.

Auto, ecco la notizia che tutti stavamo aspettando

Come anticipato, il mercato dell’auto ha visto i prezzi salire in quasi tutto il mondo, ma qualche buona notizia è arrivata dagli Stati Uniti d’America. A gennaio 2025 si è infatti registrato un calo del 2,2%, con il prezzo medio di un modello nuovo che è sceso a 48.641 dollari. Si tratta comunque di un valore superiore ai 48.031 dollari del gennaio dello scorso anno, ma è comunque un segnale estremamente positivo, che fa il paio con l’aumento del reddito medio oltreoceano, che registra un +3,6% su base annua a gennaio di quest’anno. Le auto di grandi dimensioni, in particolar modo i SUV, hanno fatto registrare il maggior numero di punti percentuale in meno per quanto concerne i prezzi d’acquisto.

Nello specifico, i SUV ed i crossover compatti sono calati del 6,4%, mentre i veicoli più grandi sono scesi del 7,5%. Sono stati segnalati anche dei ribassi che riguardano le auto sportive e quelle di lusso, anche se si è verificato, in generale, un rialzo per tutti quei modelli in vendita a prezzi superiori ai 100.000 euro. Dunque, dagli Stati Uniti sono arrivate notizie generalmente positive, e chissà che i ribassi non possano, prima o poi, giungere anche dalle nostre parti in un futuro non troppo lontano.