La Ferrari è la favorita per il titolo? Secondo Gerhard Berger non ci sono dubbi

In casa Ferrari ci sono grandi aspettative per la nuova stagione. L’ex di Maranello, Gerhard Berger, è pronto a puntare sul Cavallino.

Manca meno di una settimana all’unveiling ufficiale della Ferrari SF-25, la monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton tenteranno di porre fine all’eterno digiuno che separa la Scuderia modenese dalla conquista dei titoli mondiali. In base a quanto dichiarato da Frederic Vasseur in persona, la SF-25 sarà al 99% nuova rispetto alla sua progenitrice, il che significa che lo staff tecnico si è preso dei bei rischi, pur sapendo che questa generazione di monoposto è ormai arrivata al suo ultimo anno. Lo stesso Vasseur, pochi giorni fa, ha affermato che per pensare di vincere occorre prendersi dei rischi ed innovare continuamente.

Si parla tanto della possibile sospensione pull-rod, che andrebbe così a riprendere i concetti su cui Red Bull e McLaren hanno puntato sin dal 2022, prima stagione delle F1 ad effetto suolo, ma solamente la presentazione ci darà risposte definitive su tale aspetto. Ciò su cui non ci sono dubbi è la solidità della coppia Leclerc-Hamilton, composta dal giusto mix di esperienza, velocità e talento di cui la Ferrari aveva bisogno. Ora è tutto nelle mani di una vettura che dovrà essere il punto di riferimento o molto vicino ad esso, nella speranza di vivere un’annata magica.

Ferrari, Gerhard Berger è convinto del suo potenziale

Nel corso di un’intervista rilasciata ad “Auto Motor und Sport“, l’ex F1 Gerhard Berger si è detto convinto del fatto che la Ferrari potrà portare a casa almeno un titolo nel 2025. L’austriaco ha corso con il team di Maranello in due diverse esperienze, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, portando a casa diverse vittorie con il Cavallino. Berger ha elogiato anche la figura di Frederic Vasseur, sottolineando la bravura del team principal, ma anche l’estrema competitività di una coppia di piloti forte e completa come quella composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ecco le sue parole: “Punterei sulla Ferrari in questa stagione, non so chi tra Leclerc o Hamilton sarà campione, ma credo che vinceranno un titolo. Questa è l’impressione che ho, c’è voluto del tempo, ma credo che saranno molto vicini. Sono ben messi sul fronte motore e telaio, ed hanno a disposizione i migliori piloti. Vasseur? Lui è calmo e deciso, ma anche acuto, ed è in grado di portare a casa i risultati. Credo che abbiamo fatto davvero bene ad ingaggiarlo“.