Bautista è durissimo: ecco le parole del pilota Ducati sulla nuova stagione

Alvaro Bautista viene da una stagione molto difficile, e l’obiettivo è quello di riscattarsi. Lo spagnolo però ha già messo le mani avanti.

Il mondiale Superbike è ufficialmente partito in quel di Phillip Island, una delle piste più spettacolari, difficili e tecniche di tutto il calendario. La Ducati ha dettato legge con Nicolò Bulega, che ha vinto partendo dalla pole position, confermando il grandissimo feeling che ha con questa pista. Il vice-campione del mondo aveva dominato qui anche lo scorso anno da cookie della categoria, in sella ad una Panigale V4 che pare essere tornata il punto di riferimento tra le derivate di serie. Toprak Razgatlioglu ha chiuso secondo davanti ad Alvaro Bautista.

Il turco si era lamentato per tutto il fine settimana della sua BMW, affermando come, rispetto allo scorso anno, fosse cambiato tutto, ma ha comunque salvato il bilancio di giornata infilandosi in mezzo alle due Ducati ufficiali del team Aruba.it. Dal canto suo, Bautista è apparso in crescita, ma non in grado di eguagliare le performance del compagno di squadra. Prima di Gara 1, il due volte iridato aveva fatto capire che non avrebbe avuto possibilità di duellare con Bulega in questo momento.

Bautista, ecco le sue dichiarazioni a Phillip Island

Dopo le prime battute del week-end di Phillip Island, Alvaro Bautista aveva raccontato le proprie sensazioni sulla Ducati. Ecco le sue parole: “Credo che sia stato un inizio positivo, mi sono sentito a mio agio con la moto. Abbiamo lavorato molto ed ho sensazioni positive. Al mattino ho iniziato forte e nelle prime libere mi sono trovato bene, anche se al pomeriggio, con temperature più alte, ho avuto più difficoltà con l’aderenza al posteriore. Credo che Nicolò sia due passi avanti agli altri, ma io mi sento bene con la moto. L’importante è continuare a fare dei passi in avanti“.

Bautista ha poi aggiunto: “Io e Bulega siamo in situazioni molto diverse, lui è al suo top, si sente benissimo ed è fiducioso, oltre ad essere fortissimo su questo tipo di piste. Credo sia avanti a tutti ed è stupido pensare di poter stare con lui. Io sono in un altro momento, sto cercando la mia fiducia per tornare al mio miglior livello possibile. Non sono al 100% delle prestazioni, ma pian pianino ci sto arrivando. Comincio a sentire cose sulla moto che non sentito da tanto tempo, e questo è molto positivo“: