Il mistero della livrea Haas a Silverstone: la nuova VF-25 gira con colori “inediti” (VIDEO)

La Haas ha portato al debutto la VF-25 a Silverstone, ma c’è poca chiarezza sulla livrea. Andiamo a scoprire i dettagli del mistero.

Il mondiale di F1 targato 2025 è ormai alle porte, con i test ufficiali che si terranno in Bahrain tra il 26 ed il 28 di febbraio, mentre il primo atto stagionale è previsto il 16 di marzo in Australia, a Melbourne. Le squadre hanno iniziato a girare con le nuove monoposto nei cosiddetti shakedown, pochi giri di pista effettuati per verificare che tutto sia al proprio posto. La McLaren e la Williams sono state le prime a farlo a Silverstone, così come la Haas che ha portato al debutto la VF-25, la vettura di Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

Il team diretto da Ayao Komatsu ha l’obiettivo di proseguire la bella crescita mostrata nel 2024, che ha consentito alla squadra statunitense di chiudere in settima posizione nel mondiale costruttori. La coppia di piloti è tutta nuova, anche se Bearman aveva già disputato alcune gare lo scorso anno, con risultati eccellenti e finali a punti. La nuova Haas ha debuttato a Silverstone con una livrea molto particolare, ma ci sono dubbi sul fatto che sia quella definitiva. Andiamo a scoprire i colori mostrati dalla squadra americana.

Haas, tanto bianco sulla presunta nuova livrea

Quasi tutti i team di F1 disputano il loro shakedown sul tracciato di Silverstone, ed anche la Haas ha deciso di fare altrettanto in questo inverno. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Behind Grand Prix“, vediamo la VF-25 in un’inedita livrea dominata dal bianco, con inserti neri e rossi e la scritta che identifica il team nera sulla fiancata. Al volante c’è Esteban Ocon, come si può intendere sia dai colori del casco che dal numeri 31 presente sul muso e sulla parte terminale del cofano motore.

Va detto che proprio per la serata di oggi, la F1 ha organizzato l’evento di cui tanto si chiacchiera alla O2 Arena di Londra, in cui tutte le squadre sveleranno i loro colori. Il fatto che l’account ufficiale della Haas non abbia pubblicato nulla sui social fa pensare che questa sia effettivamente la nuova livrea, dal momento che tra i team e la F1 c’è una sorta di accordo che imporrebbe alle squadre di non svelare i colori prima di questa sera. La Williams, ad esempio, ha girato a Silverstone facendo però sapere che quella portata in pista da Carlos Sainz non era la livrea definita, ed anche la McLaren ha già fatto altrettanto.