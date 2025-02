F1, Red Bull teme Lewis Hamilton: l’arrivo in Ferrari cambia tutto, arriva l’ammissione che non ti aspetti

Il circus della Formula 1 potrebbe vivere un anno stellare con il debutto di Hamilton in Ferrari. Si è sbilanciato anche il t.p. della Red Bull Racing.

Lo sbarco di Lewis Hamilton nel mondo Ferrari era quello che ci voleva per attirare il grande pubblico. I fan italiani erano stufi di osservare le vittorie inscalfibili di Max Verstappen al volante della Red Bull Racing e c’era bisogno di un campione al fianco del talentuoso Charles Leclerc per puntare a un traguardo mondiale. Chissà come sarebbe andata, nel 2024, se al posto di un separato in casa come Carlos Sainz ci fosse stato il vincitore di 105 GP in F1 nella rincorsa al titolo mondiale costruttori, poi conquistato dalla McLaren-Mercedes.

Lewis Hamilton non solo porterà i riflettori di mezzo mondo sul box rosso, ma alzerà il livello di tutti. L’anglocaraibico, proprio come l’altro 7 volte campione, Michael Schumacher, è un perfezionista. Ogni singolo membro della Scuderia Ferrari darà il 100% per soddisfare le richieste del fenomeno di Stevenage. Del resto Lewis correrà con l’obiettivo di riportare la Rossa sul tetto del mondo. Un titolo manca dalla stagione 2008 quando Lewis piegò la resistenza, all’ultimo respiro, di Felipe Massa ma la Rossa conquistò il suo ultimo riconoscimento iridato.

Già dalle prime immagini di Lewis a Fiorano si è respirata un’aria diversa. Carlos Sainz non ha mai fatto breccia nel cuore di tutti i fan della Ferrari. Ora la Scuderia modenese ha la coppia migliore della griglia. Un mix tra giovinezza ed esperienza che potrebbe fare la differenza in positivo. Dovrà essere bravo Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, a gestire i due assi della Rossa, sperando di poter contare su un mezzo all’altezza di McLaren, Mercedes e RB.

Riflettori puntati su Hamilton

In occasione della cerimonia degli Autosport Awards, tenutosi a Londra il 29 gennaio, il team principal della Red Bull Racing Christian Horner ha annunciato: “Ho visto alcune foto, credo che il rosso gli si addica. Penso sia fantastico per la Formula 1. Lewis Hamilton su una Ferrari, è davvero un’accoppiata che sbanca al botteghino. Penso che sia un’ulteriore dinamica in vista di una stagione che potrebbe essere molto eccitante”.

Christian Horner ritiene che vi sarà una lotta accesa tra ben 4 team: “Ci saranno quattro squadre molto competitive, penso che sarà un’annata molto combattuta. La McLaren sarà forte, così come la Ferrari, e la Mercedes avrà qualcosa da dimostrare. Potrebbe essere un anno stellare”. Sul piano dei piloti, però, le altre squadre hanno puntato sulla linea giovani. La RB ha scelto Lawson al posto di Perez, mentre al fianco di Russell ci sarà Antonelli. Giovanissima ma collaudata, invece, la coppia McLaren costituita dal confermatissimo Norris e da Piastri, al terzo anno in F1.