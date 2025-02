MotoGP, Test Sepang: Alex Marquez chiude in vetta, Marc fa paura nelle simulazioni gara

La MotoGP ha concluso la tre giorni di test sul tracciato di Sepang con i fratelli Marquez sugli scudi. Ecco come sono andate le cose.

Si avvicina il via della stagione di MotoGP targata 2025, e sul tracciato di Sepang, in Malesia, sono ufficialmente andati in archivio i primi tre giorni di test. Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo girando in 1’56”493, in sella alla Ducati Desmosedici GP24 del Gresini Racing, confermando l’estrema bontà della moto di Borgo Panigale che ha dettato legge nella scorsa annata. Lo spagnolo, da sempre competitivo su questa pista, è andato molto forte anche nelle simulazioni di gara.

Dopo due giornate in cui non aveva mai spinto troppo sull’acceleratore, Pecco Bagnaia è giunto secondo nel Day 3 a soli 7 millesimi dal battistrada, dimostrando dei buoni passi in avanti sulla nuova Desmosedici GP25. Tuttavia, l’ex campione del mondo di MotoGP ha parlato di un lavoro ancora piuttosto lungo da fare per rendere la nuova Rossa al livello della progenitrice iridata soprattutto in fase di frenata. La terza piazza è appannaggio di Fabio Quartararo, che si è detto molto soddisfatto dei passi in avanti mostrati dalla Yamaha. La M1, anche se è ancora difficile dare dei giudizi, pare essere la seconda forza a questo punto dello sviluppo.

MotoGP, Marc Marquez vola nelle simulazioni della Sprint

Andando avanti nello scorrere la classifica, i test di MotoGP in quel di Sepang confermano i progressi di Franco Morbidelli, quarto con la Ducati del team di Valentino Rossi. Dietro di lui, c’è Marc Marquez con la GP25 ufficiale, che ha stupito per il passo mostruoso mostrato nella simulazione della Sprint Race. Il nativo di Cervera non è andato oltre un 1’57”042 nel time attack, piuttosto distante da Pecco Bagnaia, ma nel long run, in media, è stato di circa 3 decimi al giro più veloce. Pecco, dal canto suo, ha detto che i due stavano testando cose differenti.

Tornando ai tempi, la prima KTM è quella di Pedro Acosta, sesto davanti alla Honda di Johann Zarco, al termine di una tre giorni che per le giapponesi è stata molto più positiva del previsto. Segue Joan Mir con la prima Aprilia che è solamente nona con Marco Bezzecchi, davanti ad Alex Rins che ha chiuso la top ten. Jorge Martin è caduto nel primo giorno di test e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a Barcellona. Sarà costretto a saltare anche i test di Buriram che sono in programma, lo ricordiamo, la prossima settimana.