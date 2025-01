Aixam, crescita sotto ogni punto di vista in Italia: vola anche in Europa, è sempre più il marchio di riferimento delle minicar

Il brand francese sta continuando ad espandersi nel Vecchio Continente, puntando ad allargare la quota di mercato nel Belpaese.

Fondata il 12 gennaio 1983, il brand Aixam si è specializzato nella produzione di quadricicli leggeri. Nel 2024, sul mercato europeo, Aixam Mega ha registrato una quota di mercato pari al 30,6%, grazie a quasi 64.000 veicoli immatricolati nella categoria dei quadricicli leggeri.

Il boom è certificato da un aumento pari al 137% rispetto al 2019. Negli ultimi anni con una crescita di dimensione delle vetture di segmento A, nelle città italiane abbiamo visto un proliferare di microcar. In Italia, rispetto ai 5.344 esemplari messi in commercio nel 2019, si è avuto un aumento del 225% con 17.376 unità nel 2024. Sul nostro territorio Aixam Mega detiene una quota di mercato pari al 25,1% che la piazza al secondo posto tra i marchi più ricercati, grazie a ben 4.358 unità immatricolate nel 2024, dato superiore del 19,2% rispetto al 2023 e del 111% rispetto al 2019.

L’ascesa dell’Aixam

La City Sport si è attestata come il modello più venduto del marchio francese con 1.500 esemplari, dei quali 1.195 in versione termica e 305 per la versione elettrica. Il colore più scelto è il bianco, davanti al nero e al grigio. Sono cresciuti in Italia anche i distributori Aixam Mega, passati da 103 nel 2023 a 108 nel 2024, per un totale di 147 punti vendita (+14). Dal 2013 Aixam-Mega è entrata a far parte di Polaris Industries, leader mondiale nel settore powersports. Il Gruppo, attualmente, conta tre stabilimenti operativi in Francia, dove sono impiegate più di 350 lavoratori.

Si tratta dell’unico produttore ad aver ottenuto l’omologazione Euro 5+ sull’intera gamma di veicoli termici. Il diesel, ancora selezionato da una stragrande maggioranza di clienti, rappresenta un punto fermo del listino. Il Direttore Generale di Aixam Mega Italia Tom Faget ha spiegato, in una nota ufficiale, come “questi siano i risultati migliori raggiunti dalla fondazione dell’azienda nel 1983 a oggi. L’ingresso di nuovi attori ha diversificato e rafforzato le dinamiche del mercato e noi abbiamo saputo trarne pieno vantaggio. Sul piano della produzione l’avvio del terzo stabilimento ci ha permesso di raggiungere – e di stabilizzare da settembre 2024 in poi – livelli record di produzione settimanale. Gli importanti investimenti realizzati ad Andancette sono la concreta risposta di Aixam Mega alla crescente domanda di prodotto“.

“Aixam Mega e la sua rete di distributori, inoltre, hanno saputo adattarsi con prontezza ed efficacia alla diversificazione della clientela e alla progressiva transizione verso la motorizzazione elettrica, che rappresenta oltre il 50% del mercato europeo e oltre il 60% del mercato italiano. Ricordiamo che siamo stati il primo produttore a dotare le proprie minicar di un propulsore 100% elettrico. Il cliente ha libertà di scelta, a favore del veicolo più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita, sempre nel rispetto dell’ambiente. Per questo continueremo ad incrementare progressivamente la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica, mantenendo però l’alternativa della motorizzazione termica“, ha concluso Tom Faget.