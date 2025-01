F1, più forte Hamilton o Verstappen? La risposta di Schumacher spiazza tutti

Il circus della F1 è ciclico e dopo aver ammirato le performance al vertice di Hamilton, negli ultimi 4 anni ha trionfato Max Verstappen nel team Red Bull Racing.

E’ molto complesso fare una classifica tra le leggende del Motorsport, ma in alcuni casi si ha la fortuna di poter ammirare uno scontro tra i due campioni di un’era. Hamilton e Verstappen hanno dato spettacolo nel 2021 quando si sono trovati a battagliare per il riconoscimento iridato. La spuntò l’olandese, autore di acuti memorabili, in un testa a testa che si prolungò fino all’ultimo giro dell’ultima tappa del campionato.

Negli ultimi 10 anni Hamilton e Verstappen hanno conquistato, complessivamente, 10 titoli. Dopo il primo mondiale vinto in McLaren, il nativo di Stevenage si è ripetuto in 6 occasioni al volante della Mercedes. Dal prossimo anno correrà in Ferrari e sfiderà, nuovamente, l’alfiere della Red Bull Racing e i giovani talenti della McLaren Mercedes. In Italia sta crescendo l’attesa per vedere in azione il 7 volte campione del mondo sulla Rossa, tuttavia c’è chi ritiene che l’olandese oggi sia molto più forte di Hamilton.

I punti di forza di Hamilton e Verstappen secondo Ralf Schumacher

L’opinionista di Sky Deutschland stravede per il pilota della Red Bull Racing. “È davvero in grado di dare quel qualcosa in più che gli eccezionali campioni del mondo prima di lui hanno già – ha affermato il fratello minore di Schumacher – non ce ne sono molti, e onestamente non annovero Lewis Hamilton in quella lista”.

Secondo Ralf il neo pilota della Ferrari sarebbe eccezionale ma sarebbe più umorale. “Lewis ha bisogno di un box con l’ambiente e la macchina perfetti, proprio come Sebastian Vettel”. Un ambiente che invece sa crearsi da solo Verstappen: “La macchina era superiore all’inizio, poi un disastro – ha spiegato Ralf Schumacher – nonostante tutti gli insuccessi ha sempre continuato a lavorare bene con la sua squadra e ha sempre dato il massimo. Se lo si confronta con il suo compagno di squadra è assolutamente incredibile”.

Max Verstappen proverà ad eguagliare il record di Michael Schumacher di 5 mondiali di fila nella prossima stagione. Lewis Hamilton, invece, proverà ad elevarsi a 8 riconoscimenti iridati, superando il Kaiser nell’abitacolo della Rossa. Si prevede un campionato piuttosto vivace con una McLaren al top e un pacchetto di mischia di giovani driver pronti a stupire. L’unica grande certezza è che il fratello minore di Michael ritiene, al momento, Verstappen superiore a tutti.