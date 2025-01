Ferrari Purosangue trasformata in un mostro: sound da F1 e muscoli mai visti prima (VIDEO)

Il SUV della Ferrari ha fatto segnare numeri da favola sul mercato. La Purosangue è stata trasformata in un bolide dai noti preparatori Novitec.

La Ferrari Purosangue rappresenta l’interpretazione dei tecnici di Maranello di un’auto a ruote alte che non vuole rinunciare a bellezza a prestazione. Coloro che hanno già nel garage le supercar del Cavallino sono molto attratti dalle linee sinuose della vettura universale tanto voluto dal numero 1 John Elkann. I tecnici del Centro stilistico della Casa modenese hanno elaborato un’auto confortevole e imbottita di tecnologia.

Unendo alcuni elementi delle GT, l’obiettivo era non snaturare il DNA del marchio. Lunga 4,97 metri, larga 2,03 m e alta 1,59 m, la Purosangue è opera di Flavio Manzoni, capo designer del centro in cui vengono partorite tutte le nuove Ferrari. Le linee ricordano un po’ quelle della Roma, riprendendo anche alcuni elementi di design della GT4C. Il SUV presenta un motore 6.5 V12 aspirato con bancate a 65° che sfrutta il know-how nato dalle battaglie in pista.

La Ferrari Purosangue modificata da Novitec

Il motore F140IA sprigiona 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri, con l’80% della coppia già disponibile a 2.100 giri. Ci si accorge che è una Ferrari da ogni angolazione e anche da km di distanza a giudicare dal rombo. I preparatori di Novitec hanno alzato l’asticella, puntando a un nuovo scarico. La top speed è superiore ai 300 km/h, mentre il sound è più brutale e crudo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novitec Group (@novitecgroup)



Il SUV è piuttosto rapido e lo si percepisce, chiaramente, dal video in basso. La Ferrari Purosangue raffigurata nel video qui sotto, dopo le cure dei tecnici della Novitec, gode come anticipato di un sistema di scarico personalizzato. La colonna sonora ha raggiunto nuovi livelli e vi faranno venire la pelle d’oca. Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiustamenti estetici che hanno reso ancora più aggressivo il SUV. Ecco un modello uscito distrutto dopo una collisione.

I paraurti anteriore e posteriore, le minigonne laterali, le finiture nere sulle parti inferiori della carrozzeria e altre chicche sono in bella vista. Già di base la Purosangue è un mostro e non avrebbe bisogno di ulteriori aggiustamenti. I tecnici della Novitec hanno impacchettato un regalo già piuttosto prezioso. Godetevi a tutto volume l’accelerazione della vettura modenese. Può affrontare al massimo qualsiasi superfice, portando in alto la bandiera italiana all’estero.