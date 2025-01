Ferrari, John Elkann lancia il primo messaggio ad Hamilton: fan in delirio, l’ammissione che fa capire tutto

Lewis Hamilton è, ufficialmente, un pilota della Scuderia Ferrari. Si è vestito di rosso e ha fatto capolino nelle factory del Cavallino.

L’accoglienza del popolo ferrarista a Lewis Hamilton è stata memorabile. L’anglocaraibico, da sempre rivale della Rossa, ha scelto di sposare il progetto della Scuderia modenese dopo una vita in Mercedes. La terza fase di carriera di Hamilton avrà inizio con una prima sgasata a Fiorano, in seguito alla presentazione dell’erede della SF24 sarà il protagonista assoluto dei primi test in Bahrain e, finalmente, arriverà il debutto nel primo GP ufficiale della stagione in Australia.

Il tracciato di Albert Park ospiterà, come accadeva un tempo, il primo round di un campionato che si prevede straordinario. La Rossa ha terminato il 2024 negli scarichi della McLaren. I due storici top team della Formula 1 dovrebbero ritrovarsi in battaglia con Red Bull Racing, all’ultimo anno di partnership con Honda, e Mercedes alla finestra. Tutti gli altri team dovrebbero rimanere a debita distanza. Nonostante l’arrivo di Newey all’Aston Martin, infatti, il focus sarà tutto proiettato al 2026 quando Alonso e Stroll avranno l’opportunità di godere i motori Honda.

Hamilton e Leclerc rappresentano quel giusto mix tra esperienza e gioventù che potrebbe regalare una gioia iridata che manca dal 2008. Molto dipenderà dalla nuova wing car che dovrebbe essere, completamente, nuova. La Ferrari, infatti, ha scelto di prendersi dei rischi per impreziosire una vettura che nel 2024 non aveva veri e propri punti deboli ma nemmeno punti di forza. Il monegasco e l’anglocaraibico sono due specialisti sul giro secco e proprio sotto questo aspetto la Ferrari dovrà progredire.

L’accoglienza di John Elkann a Lewis Hamilton

Il 40enne di Stevenage ha sempre avuto un debole per la Rossa. Possiede, infatti, diverse Ferrari e quando gli si è presentata l’offerta giusta non ha potuto rifiutare. Il Presidente John Elkann era presente alla prima giornata in fabbrica di Lewis Hamilton, insieme a Vigna e Vasseur. Una battura del numero 1 della Casa modenese è stata riportata dai colleghi da La Stampa: “Lewis è Ferrari. É come se fosse sempre stato alla Ferrari”.

Hamilton proverà la SF-23 del 2023. Poi sarà il turno in pista di Charles Leclerc. La coppia dovrà essere ben gestita da Frederic Vasseur che conosce entrambi da molto tempo. Hamilton se dovesse centrare il trionfo mondiale supererebbe persino Michael Schumacher. Nessuno nella storia della F1 è andato più vicino di Lewis all’ottavo riconoscimento e ottenerlo su 3 auto differenti, nel 2025, avrebbe un sapore dolcissimo.