All’asta la spettacolare Ferrari di Michael Schumacher: non ha eguali al mondo

Michael Schumacher ha legato la propria leggenda alla Ferrari, ed ora è in vendita all’asta la sua prima auto del Cavallino. I dettagli.

La leggendaria carriera di Michael Schumacher in F1 è stata legata indissolubilmente al marchio Ferrari, di cui è stato il principale artefice della rinascita dal 2000 in avanti. Il campione tedesco, già campione del mondo nel biennio 1994-1995 con la Benetton, accettò la proposta della casa di Maranello, che da troppo tempo attendeva il proprio riscatto. Il Kaiser di Kerpen, dopo anni difficili, riportò al vertice la Rossa, vincendo ben cinque mondiali di fila.

Schumacher ha dunque scritto pagine di storia impossibili da dimenticare, ed è entrato nel cuore di tutti i tifosi per le proprie, straordinarie gesta sportive. La vita non è certo stata benevola nei suoi confronti dopo il ritiro dalla F1, con il terribile incidente sulle nevi di Meribel che ha stroncato sul nascere la possibilità di godersi la famiglia, dopo decenni passati sulle piste di tutto il mondo. Andiamo ora a scoprire, nel dettaglio, la sua prima Ferrari in assoluto, che è in vendita all’asta.

Schumacher, in vendita la sua Ferrari F355 GTS

Nella giornata di martedì 4 di febbraio, tra poco meno di due settimane, la Ferrari F355 GTS appartenuta a Michael Schumacher sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s, e pare si tratti della prima auto del Cavallino in assoluto guidata dal tedesco quando arrivò a Maranello. Parliamo dell’inizio del 1996, quando era ancora campione del mondo in carica ed aveva lasciato la Benetton.

Questa vettura, e ciò va specificato, ha diverse volte cambiato proprietario nel corso degli anni, ed è dotata dell’autografo di Schumacher stesso sul suo sedile. Al momento, il prezzo non è stato reso noto, ma immaginiamo si parli di cifre elevatissime. La supercar è di colore Blu Le Mans, con gli interni in pelle crema, con tanto di libretto di manutenzione che riporta il fatto di essere stata consegnata alla Weber Management Gmbh, appartenete al suo manager Willi Weber il 30 di aprile del 1996.

La Ferrari è molto ben conservata, ed è stata acquistata dal proprietario che ora ha deciso di venderla nel 2004. La F355 GTS è sempre stata tagliandata da centri di assistenza autorizzati, ed è dotata di un nuovo parabrezza, oltre che di nuove cinghie di distribuzione, batteria, freni posteriori rivisti con pastiglie aggiornate. Inoltre, anche il cruscotto è stato restaurato, ed è pronta per un nuovo proprietario.