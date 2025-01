Marquez e Bagnaia, finalmente ci siamo: chi comanderà in Ducati? I due svelano i loro obiettivi

Il Team factory della Casa di Borgo Panigale si è presentato a Madonna di Campiglio. Si tratta di un team spettacolare con 2 campionissimi pronti a darsi battaglia.

Bagnaia e Marquez si sono presentati al grande pubblico in occasione dell’unveiling della nuova Desmosedici. La cornice è rimasta quella di Madonna di Campiglio che, storicamente, abbraccia il popolo ducatista.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, è sembrato raggiante: “Il nostro obiettivo di miglioramento continuo ha guidato le scelte per questa stagione e siamo sicuri che un team con due campioni come Pecco e Marc sarà di stimolo per tutta la squadra”. A Palacampiglio le due nuove Desmosedici GP25 sono state presentate insieme alla nuova coppia di piloti. Dopo due annate con Bastianini, i vertici della Casa milanese hanno preferito puntare su Marc Marquez.

La nuova coppia di piloti prenderà parte al Campionato Mondiale MotoGP 2025. Nella passata stagione ha trionfato Jorge Martin del team satellite Pramac. Detto addio alla squadra e anche al pilota madrileno, Tardozzi, Dall’Igna e intero management della Casa emiliana ha scelto di puntare sul 32enne di Cervera. Per la Desmosedici GP25 ci sono diverse novità tecniche e una super veste grafica con il Rosso Ducati predominante e il dettaglio fluo, che riportano alla mente il logo Ducati, sempre più riconoscibile e distintivo.

Ducati, la coppia che scoppia?

Insieme hanno vinto un totale di 11 Titoli Mondiali, tra le varie categorie del Motomondiale. All’evento, oltre ai piloti e al management del team, erano presenti anche Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group di Lenovo, Timm Barlet, Direttore di Audi Italia e Tullio Serafini, Presidente dell’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio.

Primi test dal 5 al 7 febbraio in Malesia, al Sepang International Circuit, quando i piloti del Ducati Lenovo saggeranno le performance delle nuove GP25. “Sarà la quinta stagione con il Ducati Lenovo Team, abbiamo dimostrato di essere una squadra e un gruppo di lavoro davvero affiatato. Tornerò in pista con il 63 dopo un 2024 che non mi ha regalato la gioia più grande, quella del titolo, ma che è stato molto combattuto e dove ho raggiunto diversi record a livello di vittorie e primati”, ha affermato Bagnaia.

Marc Marquez ha dichiarato: “Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team […] Non vedo l’ora di proseguire il lavoro iniziato nei test di Montmeló lo scorso novembre e di tornare in sella alla moto a Sepang e poi a Buriram. Il mio primo obiettivo a breve termine è divertirmi alla guida, perché so che se ci riesco tutto il resto arriverà”.