Le auto più sicure di tutte: queste qui nei test sono risultate indistruttibili in caso di incidente

La sicurezza è uno dei primi aspetti da considerare nel momento in cui si acquista un’auto. Andiamo a scoprire i modelli più sicuri.

Quando si acquista un’auto, occorre valutarne diverse caratteristiche, a cominciare dal suo prezzo, dalla potenza e dai consumi. Tuttavia, c’è un aspetto dal quale non si può prescindere, ed è quello relativo alla sicurezza. Una vettura deve essere sicura in ogni suo aspetto, a cominciare dalla protezione di chi si trova a bordo. A differenza del passato, al giorno d’oggi è possibile accedere a diverse informazioni, in modo da poter documentarsi su quello che è il responso sulla sua sicurezza.

I test Euro NCAP sono quelli che determinano la sicurezza di una vettura, in base ad una serie di parametri che stabiliscono quali siano le migliori e le peggiori. Sul sito web “Motor1.com“, sono stati riportati i dati relativi ai test 2024, e c’è una vettura in particolare che ha dominato la scena. Per chi va alla ricerca della sicurezza massima, è sicuramente il modello su cui puntare, ma non mancano le alternative. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, quali sono le vetture migliori per i test Euro NCAP.

Auto, ecco i modelli più sicuri dai crash test Euro NCAP

Il 2024 è stato un anno in cui sono stati svolti dei nuovi test Euro NCAP, l’ente che valuta la sicurezza di quelli che sono i veicoli commercializzati in Europa. Sono stati provati 44 modelli differenti, e quasi tutti hanno ottenuto le 5 stelle, ovvero il punteggio massimo. Sono 4 le aree prese in esame, la sicurezza degli adulti, dei bambini, il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida e la sicurezza dei pedoni. Come anticipato, c’è stata un’auto che ha nettamente primeggiato, ottenendo davvero il massimo in tutto e per tutto.

Per quanto riguarda le auto premiate, la Mercedes Classe E è la vettura più sicura del 2024, primeggiando nelle classifiche ed ottenendo una bella gratificazione a livello di immagine. La Zeekr X ha vinto tra le auto elettriche, facendo molto meglio di Tesla e chiunque altro. Nelle auto per famiglie, ottengono lo stesso risultato la Skoda Superb e la Volkswagen Passat, che ottengono un grande posizionamento e che sono perfette per la protezione di adulti e dei bimbi.