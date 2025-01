Hamilton è arrivato a Maranello: c’è la foto che manda in visibilio i tifosi della Ferrari

Lewis Hamilton ha vissuto il suo primo giorno in Ferrari, ed ora è pronto per scendere in pista a Fiorano. L’hype supera l’immaginazione.

Quando ormai manca meno di un mese alla presentazione della nuova Ferrari, prevista per il 19 di febbraio, Lewis Hamilton è ufficialmente sbarcato a Maranello, ed ha vissuto il suo primo giorno da pilota del Cavallino. Il sette volte campione del mondo, dopo essere stato immortalato all’aeroporto appena sbarcato in Italia, ha raggiunto la sede della gloriosa casa Italiana, che ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni, cariche di entusiasmo ed emozione.

Hamilton e Charles Leclerc sono pronti per scrivere una pagina di storia da non dimenticare, e c’è la sensazione che il 2025 possa finalmente essere l’anno giusto. La Rossa parte da una buonissima base dopo la crescita mostrata la scorsa stagione, in cui è stata sfiorata la conquista del titolo mondiale costruttori, perso per soli 14 punti a vantaggio della McLaren. A questo punto, è il momento di andare ad ascoltare le prime dichiarazioni di Sir Lewis da pilota del Cavallino, con uno scatto che ha già emozionato i fan.

Hamilton, ecco la sua prima foto da pilota Ferrari

In una nota ufficiale, la Ferrari ha riportato le prime parole di Lewis Hamilton appena sbarcato a Maranello, con questo scatto che ha subito caricato i tifosi: “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo giorno da pilota della Scuderia Ferrari HP, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere dei traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di poter correre in rosso“.

Hamilton ha poi dimostrato grande riconoscenza ai vertici della Ferrari: “Non potrei essere più felice di questo mio sogno che si realizza. Sono davvero grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Frederic Vasseur e a tutti in Ferrari per la fiducia che è stata riposta in me. Mi hanno reso parte di questa grande famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova era e di incominciare a lavorare con un gruppo di persone di grande talento, che sono per me fonte di grande ispirazione. Mi impegnerò per dare il massimo verso la squadra, per l’azienda ed i tifosi. Oggi iniziamo un nuovo capitolo di questa iconica squadra, non vedo l’ora di scoprire le pagine che scriveremo insieme“.