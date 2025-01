Marquez, la statistica è da incubo: dovrà fare un miracolo per laurearsi campione in Ducati

Marc Marquez compirà 32 anni il prossimo 17 febbraio. C’è un dato che potrebbe fargli sorgere più di un dubbio in vista dello start stagionale.

La Ducati ha deciso di stravolgere il suo intero roster di piloti per accogliere nel team factory Marc Marquez. La leggenda spagnola non ha mai considerato una opzione percorribile continuare a correre in una squadra satellite del brand emiliano. Quando gli si è aperta la possibilità di gareggiare in Ducati ha subito accettato.

Nel 2025 Marc avrà la concreta possibilità di misurarsi con un campione italiano in sella alla moto più ambito per raggiungere, nuovamente, il tetto del mondo. Il suo ultimo titolo mondiale è arrivato nel 2019. Solo Valentino Rossi e Casey Stoner, in epoca MotoGP, sono riusciti a vincere su due moto diverse dei riconoscimenti iridati. Marc avrà una montagna da scalare nel team del manager Tardozzi, anche perché l’interesse a sostenere il trionfo di un rider nostrano rappresenta sempre un fattore da considerare. Nella scorsa annata Pecco è stato battuto da Jorge Martin e vorrebbe evitare il bis iberico.

Il torinese, infatti, ha maggiore esperienza all’interno della struttura emiliana e darà il massimo per battere una leggenda come Marquez. In caso di successo nessuno potrebbe più dubitare delle sue qualità. Sarà molto motivato, soprattutto dopo la sconfitta subita nel 2024. Nella passata stagione Bagnaia ha conquistato, comunque, 11 vittorie, rientrando in una ristrettissima cerchia di rider della MotoGP in grado di completare in doppia cifra di trionfi una annata.

Il tabù che affliggerà Marc Marquez

L’ultimo e unico campione del mondo a vincere in MotoGP over 30 è stato Valentino Rossi. Il suo ultimo trionfo è datata 2009 e il 16 febbraio di quell’anno aveva compiuto 30 anni. I due rivali storici della top class sono nati a un giorno di distanza. Marc Marquez proverà a fare la differenza a 32 anni suonati. Nessuno ci è mai riuscito prima di lui nell’era moderna della MotoGP. Tutti i recenti campioni della classe regina sono stati giovanissimi, a partire da Bagnaia, passando per Quartararo e Mir. Proprio l’infortunio di Marc Marquez ha cambiato gli scenari al vertice.

Valentino Rossi sfiorò il titolo nel 2015, ma proprio Marc Marquez si inserì nella battaglia tra i due rider della Yamaha. Alla fine la spuntò Jorge Lorenzo che celebrò il suo quinto riconoscimento iridato della sua carriera. Il Dottore avrebbe vinto a 36 anni il suo decimo Mondiale. Marquez potrebbe eguagliare a 9 il numero 46 se riuscisse a trionfare l’anno prossimo in Ducati.