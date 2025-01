L’Aprilia svela la nuova RS-GP: ecco la scelta di Jorge Martin, ufficiale il suo numero di gara

Jorge Martin ha stupito tutti con la propria scelta sul numero di gara, svelato in occasione dell’unveiling della nuova Aprilia. I dettagli.

Si scaldano i motori per la nuova stagione di MotoGP, che partirà il 2 di marzo in Thailandia. L’Aprilia ha ufficialmente svelato la RS-GP in versione 2025, mantenendo una livrea piuttosto classica, per quella che sarà la prima moto della casa di Noale che sarà guidata da Jorge Martin. Il neo-campione del mondo guiderà una coppia inedita per il team diretto da Massimo Rivola, che lo vedrà al fianco del nostro Marco Bezzecchi. Per entrambi sarà la prima volta all’interno di una squadra ufficiale.

Come potrete vedere dagli scatti ufficiali postati in basso, Martin ha deciso di optare per il numero 1, sorprendendo la maggioranza dei tifosi che si aspettavano di vederlo con il suo classico 89. Lo spagnolo, che ha lasciato l’universo Ducati, sa che lottare per il titolo mondiale sarà molto complicato considerando la superiorità tecnica della casa di Borgo Panigale, ma è fiducioso in una crescita del suo nuovo team.

Aprilia, Martin sceglie il numero 1 per la stagione 2025

Non potevano mancare le dichiarazioni di Jorge Martin, che per la sua prima stagione in Aprilia ha comunque mantenuto il numero 89 all’interno dell’uno: Ecco le sue parole: “Ho tenuto il numero 89 dentro al numero 1 perché è il numero con il quale ho corso l’intera mia carriera in MotoGP. Ci sono due stelle perché simboleggiano i due titoli mondiali che ho vinto, quello del 2018 in Moto3 e quello dello scorso anno in MotoGP. Spero di poterne aggiungere altre in futuro. Quell’anno, in Moto3, ho lottato a lungo con Marco Bezzecchi, il mio nuovo compagno di squadra. Spero che con lui ci spingeremo a vicenda, sono contento di dividere con lui il mio nuovo box“.

Martin ha poi aggiunto, dimostrandosi molto entusiasta della nuova avventura: “Visitare il reparto corse di Noale è stato come essere al primo giorno di scuola per me. Percepire questa passione e trepidazione è stato molto emozionante dal mio punto di vista, non vediamo l’ora di arrivare in Malesia per quelli che saranno i primi test con tutta la squadra Aprilia. Gli obiettivi sono molto chiari, ed ovviamente, voglio vincere con questa squadra. Dovremo essere la miglior versione di noi stessi, ciò vale per me quanto per l’azienda. Sento un gran calore all’interno della squadra ed è il posto perfetto per me.