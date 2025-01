Max Verstappen svela quando lascerà la Red Bull Racing: Wolff ora sa quando deve provarci

L’olandese continuerà ad essere l’alfiere di punta della Red Bull Racing nei prossimi anni. Ha svelato un dettaglio importante sul suo futuro.

Max Verstappen si è confermato campione del mondo per il quarto anno di fila. Dopo aver sfilato lo scettro a Lewis Hamilton nel 2021 non ha più mollato il numero 1. Ha dimostrato fame di vittorie e ha messo in mostra una determinazione nella seconda parte della scorsa annata con pochi eguali nella storia recente della Formula 1.

Nonostante una RB20 in caduta libera il figlio d’arte di Jos ha mostrato la sua incredibile velocità, tenendo botta agli attacchi di Norris e dei ferraristi. Max ha ancora nel mirino un record importante, ovvero il quinto mondiale di fila che conquistò, invece, Michael Schumacher ai tempi della Ferrari. L’olandese ricorda in tanti aspetti l’asso tedesco e non è intenzionato a invecchiare in F1 come stanno facendo Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Diventerà padre nel 2025 e correrà finché le motivazioni risulteranno alte. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di voler solo il massimo. Non accetterà alcun compromesso. La Honda lascerà il team alla fine della prossima annata e Newey ha già mollato, firmando per l’Aston Martin. In questo scenario il nativo di Hasselt rischia di ritrovarsi con una monoposto poco competitiva nelle prossime annate. Ferrari e McLaren stanno crescendo e hanno ridotto il gap tecnico dalla squadra con sede a Milton Keynes.

L’ammissione di Max Verstappen

Il figlio d’arte di Jos pare non aver dimenticato i problemi dello scorso campionato: “Io sono felice dove sono. Una delle mie condizioni (per rimanere in Red Bull Racing, ndr) è sempre la stessa: Helmut deve restare”. Il campione ha riportato questo pensiero alla Blick. Max deve molto al consigliere della squadra austriaca che lo ha scoperto e gli ha dato fiducia. Ci sarà una novità nel 2025 sulla livrea della RB.

“Certo, non è stata una bella vicenda, ma sostengo che con Dietrich Mateschitz (il fondatore di Red Bull, morto nel 2022, nda) questo caso si sarebbe risolto molto rapidamente”, ha affermato l’ex numero 33. L’Horner-gate ha cambiato, radicalmente, il modo in cui i fan vedevano il drink team. Il padre di Max avrebbe preferito la cacciato del manager inglese. Alla fine tutto è andato per il verso giusto. L’olandese si è confermato campione e Horner è rimasto al muretto. Quando, però, saluterà Marko qualcosa nella testa del pilota cambierà per sempre e non sentirà più un forte legame con la Red Bull Racing.