Red Bull, arriva il divorzio a sorpresa: dopo anni se ne va, che batosta per Horner e Marko

La Red Bull non ha vinto il titolo costruttori ed è in calo tecnico, e ciò ha portato uno sponsor a lasciare la squadra. Ecco i dettagli.

Il 2024 è andato in archivio, e non è stato un anno facile per la Red Bull, le cui speranze erano quelle di continuare il dominio totale della stagione precedente. Max Verstappen si è confermato campione del mondo, ma il titolo costruttori è sfuggito, per via di un Sergio Perez che non si è mai visto, certo, ma anche di una RB20 che dopo aver dominato le prime gare ha iniziato una fase calante, che ha portato il team di Milton Keynes a chiudere alle spalle di McLaren e Ferrari.

Queste ultime partono chiaramente come favorite in vista della prossima stagione, potendo partire da una base più solida rispetto alla squadra diretta da Christian Horner. Il direttore tecnico Pierre Waché ha già messo le mani avanti sulle possibili difficoltà che anche la RB21 potrà incontrare, e lo stesso Verstappen non è apparso poi così ottimista. Nel frattempo, la Red Bull ha perso anche uno sponsor di una certa rilevanza, a conferma di come i partner commerciali siano attenti ad ogni minima variazione delle prestazioni.

Red Bull, Bybit si separa dal team di Milton Keynes

Nel corso degli ultimi anni, la Red Bull è stata tappezzata di sponsor, a seguito delle vittorie e dei titoli mondiali che sono maturati assieme a Max Verstappen. Nel 2025, tuttavia, ci sarà una defezione, dal momento che non è arrivato il rinnovo di contratto con Bybit, per una perdita di 40 milioni di sterline all’anno. Bybit è un marchio cinese che si occupa di criptovalute, che era entrato a far parte della squadra anglo-austriaca come sponsor nel 2022, versando 120 milioni di sterline in tre anni nelle casse dei “bibitari”.

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, tra le parti non è arrivato il rinnovo, e la notizia non è certo positiva per la Red Bull. Occorre ricordare che con l’ingaggio di Liam Lawson ed il licenziamento di Sergio Perez andranno perduti moltissimi sponsor portati dal messicano, che equivalgono a milioni e milioni in meno sul budget del team. Uno dei sostituti sarà il brand irlandese di trading AvaTrade, che era già apparso sulle RB20 di Yuki Tsunoda ed Isack Hadjar nei test di Abu Dhabi. Presto potrebbero arrivare nuovi annunci.