Verstappen vuota il sacco su Marc Marquez: l’ammissione che lascia tutti sconvolti

Max Verstappen è un grande fan della MotoGP, e nel corso di una dichiarazione, ha reso noto il suo grande apprezzamento per Marquez.

Il mondo dello sport è contraddistinto da leggende, da icone che si ergono nel firmamento delle varie discipline, amate, ma anche detestate, dal pubblico di tutto il mondo. Max Verstappen e Marc Marquez sono due personaggi che hanno molto in comune, a partire da un talento cristallino, passando per un carattere che è il più classico de “o li odi o li ami”, senza alcuna via di mezzo. Guardando all’epoca recente della F1 e della MotoGP, sono senza dubbio i piloti più forti in assoluto.

Qualcuno pensa che possano essere considerati anche i migliori di sempre, anche se, nel motorsport in particolare, non è mai facile fare dei paragoni tra epoche differenti, visti i grandi sviluppi tecnologici che auto e moto hanno subito. Verstappen è attualmente all’apice della carriera, mentre Marquez sta cercando di tornare in alto, e nel 2025 avrà la grande occasione di riuscirci avendo tra le mani la Ducati ufficiale. E da entrambi ci aspettiamo un anno ricco di battaglie e di numeri sulle piste di tutto il mondo.

Verstappen, parole al miele per Marc Marquez

Il 2025 sarà un anno esaltante per i fan della F1 e della MotoGP, con Max Verstappen e Marc Marquez che affronteranno un numero di avversari molto agguerriti, con la volontà di stare davanti a coloro che sono considerati i più forti in assoluto. Nel corso di un’intervista risalente a questi ultimi giorni, l’olandese ha esaltato le qualità di guida del nativo di Cervera, che potrebbero aiutarlo a superare le piccole difficoltà che si incontrano quando si cambia squadra. Super Max si è inoltre dichiarato come un grande fan della MotoGP, ed il sogno è quello di provarne una un giorno.

Ecco le parole di Verstappen: “Sono un grande fan della MotoGP, cerco sempre di guardare ogni gara ed ho sempre il tablet con me in pista. Mi piacerebbe guidare una MotoGP, ma ovviamente non posso, credo che sarebbe più saggio partire da una Moto3 o da una Moto2. Marc è uno che ha vinto per sei volte il titolo di campione del mondo della MotoGP, avrà bisogno di qualche tempo per abituarsi ad una nuova squadra. Sono però sicuro che farà un grande lavoro, è il miglior pilota in assoluto sulla griglia di partenza e ci farà divertire“.