Anche il figlio di Max Verstappen correrà con la Red Bull? C’è già chi ci sta pensando

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato di essere in dolce attesa, ed ora Helmut Marko parla già del futuro da pilota del nascituro.

Il 2024 si è concluso ancora una volta nel segno di Max Verstappen, laureatosi campione del mondo per il quarto anno consecutivo, al volante di una Red Bull che è stata ben lontana dalla perfezione. Certo, il grande vantaggio che Super Max ha poi potuto gestire durante l’anno è stato scavato quando la RB20 era dominante ad inizio stagione, ma il nativo di Hasselt ha poi messo in mostra tutta la propria classe quando l’auto è calata, regalandoci delle prestazioni da sogno.

Tralasciando la leggendaria vittoria di Interlagos, maturata sotto la pioggia dopo essere scattato dal 17esimo posto, sono state tante altre le gare in cui è andato ben oltre i limiti della propria monoposto, mettendo sotto pressione un Lando Norris che, nonostante la ben più performante McLaren, si è dimostrato oggettivamente inferiore. In occasione del fine settimana di Abu Dhabi, che ha posto fine alle ostilità per quest’annata, Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato la gravidanza di quest’ultima, che ha già una figlia, Penelope, nata dall’unione con l’ex F1 Daniil Kvyat. Ed Helmut Marko ha già dei progetti molto chiari per l’erede di Max.

Verstappen, Helmut Marko blinda il figlio di Max e Kelly Piquet

Prima di tutto, è bene sottolineare che il sesso del nascituro è ancora ignoto, per cui non possiamo ancora parlare di un figlio che seguirà le gesta del padre o dei nonni, Jos da una parte e Nelson Piquet dall’altra, che insieme hanno conquistato ben sette titoli mondiali. Intervistato ai microfoni del “Kleine Zeitung“, Helmut Marko ha immaginato un futuro da pilota anche per l’erede di Super Max e di Kelly, sottolineando come i geni di queste famiglie siano assolutamente portati per il motorsport.

Ecco le sue parole: “Beh che dire, se il nonno ha vinto tre titoli ed il padre quattro, nei geni deve esserci un certo potenziale. Non sappiamo ancora se si tratterà di un maschio o di una femmina, anche perché ormai le donne veloci sono molto popolari“. Dunque, l’erede di Verstappen e di Kelly avrà una bella pressione da sostenere se mai dovesse arrivare in F1, con dei parenti prossimi che più vincenti di così non potrebbero essere. Nel frattempo, non ci resta che attendere.