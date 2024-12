Abbiamo guidato la nuova BYD Sealion 7: ecco i dettagli sul SUV elettrico del marchio cinese

La BYD ha svelato a Milano la nuovissima Sealion 7, ed abbiamo avuto occasione di provare il nuovo SUV di Segmento D. Ecco come va.

Tra i SUV di Segmento D ad emissioni zero c’è una grande novità, rappresentata dalla BYD Sealion 7, ora ordinabile in Italia a partire da 46.500 euro dopo la presentazione avvenuta lunedì scorso a Milano. Parliamo di un SUV di Segmento B che ha un costo d’attacco molto buono considerando il confronto diretto con le rivali, e che pone al centro della scena concetti come la tecnologia, la sicurezza, il comfort e l’efficienza.

La lunghezza è di 4.830 mm con un passo di 2.930 mm, dati che fanno pensare ad un’ottima abitabilità interna, che in effetti ritroviamo perfettamente a bordo. Il SUV ha un frontale che si distingue per un motivo ad X, con fari a LED integrati Dual U, con tetto arrotondato ed uno spoiler posteriore a coda d’anatra. L’architettura di sicurezza è notevole, grazie alla nuovissima e-Platform 3.0 sulla quale è stato prodotto il modello. Troviamo a bordo un sistema di pompa di calore e ricarica rapida ed una coppia motrice intelligente, dotata di controllo di adattamento.

Per quanto riguarda gli interni, la tecnologia la fa da padrona. Anche con lo schermo bloccato, è sufficiente appoggiare il proprio smartphone allo specchietto per far emergere le maniglie a scomparsa e poter salire a bordo. Al centro della plancia c’è uno schermo da 15,6″ che può ruotare di 90° per offrire una visione verticale o orizzontale, a seconda delle vostre preferenze. Presente anche un cruscotto da 10,25″ che nelle versioni Excellence con trazione AWD si unisce all’head-up display. Troviamo poi un sistema audio a 12 altoparlanti, per un abitacolo che è un vero e proprio salotto, con enormi spazi per i passeggeri.

La BYD Sealion 7 può essere scelta con trazione posteriore o integrale. La prima ha una potenza di 230 kW con 380 Nm di coppia, con uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in soli 6,7 secondi e 215 km/h di velocità massima. La versione Excellence AWD è dual Motor con un motore elettrico sull’asse anteriore da 160 kW, per 523 cavalli totali. In questo caso, bastano 4,5 secondi. La velocità massima resta pari a 215 km/h, ed ora andiamo a scoprire come si guida.

BYD, ecco le impressioni di guida sulla nuova Sealion 7

Abbiamo avuto modo di salire a bordo della BYD Sealion 7 in quel di Milano, e possiamo così raccontarvi la prima presa di contatto. La spinta del motore elettrico arriva puntuale ogni volta in cui si va a richiamare l’acceleratore, dando la perfetta sensazione di velocità a chi si trova al volante. Molto comoda la piastra per la ricarica wireless con potenza di 50 kW per lo smartphone, che in pochi minuti garantisce una rapida carica.

Soffermandoci sulla guida, lo sterzo risulta essere molto sensibile, forse quasi troppo, ed anche la frenata risulta essere meno reattiva di quanto ci si possa attendere. Tuttavia, il sistema di sensori e telecamere aiuta anche nelle situazioni d’emergenza, come quando si passa in vicoli stretti o accanto ai muri. Va menzionato l’estremo comfort che si può trovare a bordo, sia nella posizione di guida che per quanto riguarda i passeggeri, visti gli ampi spazi a disposizione.

La posizione di guida è ottima e fornisce la sensazione di avere un perfetto controllo su ciò che accade all’esterno, e l’ampio schermo dà la possibilità di gestire facilmente tutte le informazioni relative al nostro viaggio. Sono due i tagli di batteria disponibili, uno da 82,5 kWh per 482 km di autonomia ed uno da 91,3 kWh per 502 km tra una carica e l’altra. La versione a trazione integrale, la più potente in assoluto, viene 56.490 euro. In ogni caso, il primo impatto con la nuova BYD Sealion 7 è stato molto positivo e ci ha permesso di apprezzare le tante tecnologie che l’azienda cinese mette a disposizione, ad un prezzo tutto sommato onesto.