Hamilton e quella clamorosa coincidenza: ecco lo “scherzo” del destino che esalta i tifosi Ferrari

Lewis Hamilton ha lasciato la Mercedes con una super prestazione, ed ora è pronto per vestirsi con i colori Ferrari. Si punta in alto.

Non poteva esserci un addio più dolce tra la Mercedes e Lewis Hamilton, vista la straordinaria classe messa in mostra dal sette volte campione del mondo in quel di Abu Dhabi. Il britannico ha rimontato dal 16esimo al quarto posto, regalandoci un fantastico sorpasso all’esterno su George Russell in pieno ultimo giro. La stagione 2024 ha visto Sir Lewis tornare alla vittoria, nella consapevolezza che la prima annata in Ferrari dovrà essere quella del rilancio, dopo anni molto difficili.

La ferita di Yas Marina 2021 non si è ancora rimarginata, e solo la vittoria di quel tanto agognato ottavo titolo mondiale potrà porre fine all’emorragia. Facciamo ancora fatica a realizzare il fatto che il 16 di marzo del 2025, in Australia, al volante della nuova Ferrari ci sarà sua maestà Hamilton, l’eterno rivale del Cavallino, che alla fine non ha resistito al fascino della casa di Maranello. I presupposti per aspettarsi un anno da protagonisti ci sono tutti visto la crescita della Rossa di Frederic Vasseur, ed anche un curioso dato che arriva da Abu Dhabi è motivo di grande fiducia. Scopriamo di cosa si tratta.

Hamilton, Abu Dhabi 2024 come Interlagos 2012

Il Gran Premio di Abu Dhabi del 2024 ha posto fine alla 12esima ed ultima stagione di Lewis Hamilton al volante della Mercedes. In metà dei campionati disputati con il team di Brackley, Sir Lewis ha vinto il titolo, ed in altre due occasioni, 2016 e 2021, lo ha perso all’ultima gara. Ma qual è la coincidenza statistica che può far ben sperare i tifosi della Ferrari? Tutto è relativo all’ordine d’arrivo della sua ultima gara in Mercedes, simile a quello della sua ultima in McLaren, risalente al novembre del 2012, in Brasile.

All’epoca, così come domenica scorsa, la vittoria andò ad una McLaren, seguito dalle due Ferrari che completarono il podio. Nel 2012, fu Jenson Button ad imporsi davanti a Fernando Alonso e Felipe Massa, mentre a Yas Marina, è stato Lando Norris a primeggiare, seguito da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ad Interlagos, Hamilton si ritirò per un contatto con la Force India di Nico Hulkenberg, quando i due si stavano giocando la vittoria, mentre stavolta ha chiuso quarto in rimonta. Chissà che questo risultato non sia di buon auspicio anche per la sua carriera in rosso.