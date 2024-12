F1, Test Abu Dhabi: Leclerc e la Ferrari chiudono al vertice, bene Sainz ed Antonelli

La stagione di F1 targata 2025 si è conclusa con la giornata di test ad Abu Dhabi, che ha visto primeggiare Charles Leclerc. Ecco i tempi.

L’ultimo giorno di scuola è andato in archivio in quel di Abu Dhabi, ponendo fine a quella che è stata una stagione davvero esaltante. La Ferrari si porta a casa il miglior tempo con Charles Leclerc, al vertice in 1’23”510, ed inanellando anche 134 passaggi. Il monegasco si è preso il comando delle operazioni nelle ultime battute, sfiorando anche un miglioramento nell’ultimo tentativo. Charles è apparso carico come non mai in vista della prossima stagione, salutando la SF-24 nel miglior modo possibile.

La seconda posizione è stata appannaggio di Carlos Sainz che meglio non poteva iniziare la sua avventura in Williams. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1’23”635, dopo essere stato a lungo al comando delle operazioni. Il #55 ha approcciato in maniera eccellente con il team di Grove, anche se, come ben sappiamo, in F1 i test contano sempre molto poco a livello di tempi. In terza posizione troviamo la Mercedes di George Russell, il quale ora avrà nelle mani i gradi di capitano del team di Brackley dopo la partenza di Lewis Hamilton, che così come Max Verstappen oggi non ha girato.

F1, debutto per Andrea Kimi Antonelli nel pomeriggio

Tornando alla classifica, quarta posizione per la Kick Sauber di Nico Hulkenberg, che ha esordito sulla vettura del team di Himwil. Buono il quinto tempo di Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes F1 W15, che ha girato solamente nel pomeriggio dopo alcuni problemi di salute che lo avevano portato a saltare anche le gare di Formula 2 nel week-end. Il futuro pilota titolare di Toto Wolff ha girato in 1’23”873. Sesta prestazione per Ayumi Iwasa con la Racing Bulls, che aveva girato già nelle libere 1 del GP.

La prima McLaren è quella di Patricio O’Ward, settimo sulla MCL38 che si è appena laureata campionessa del mondo dei costruttori. Ottava l’Alpine di Jack Doohan che ha debuttato in F1 nella gara di Abu Dhabi, e che sarà pilota titolare del team di Enstone nel 2025. La top ten è stata chiusa dall’altra Alpine di Paul Aron e dalla Haas di Esteban Ocon, anche lui al debutto sulla monoposto del team statunitense. 14esimo e 23esimo posto per Arthur Leclerc ed Antonio Fuoco, che hanno girato sulla Ferrari, ma senza mai cercare la prestazione assoluta.