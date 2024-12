Stoner durissimo, ecco la grande accusa: Casey torna sulle sfide con Valentino Rossi

Nel corso della sua breve ma intensa carriera, Casey Stoner ci ha regalato delle grandi sfide con Valentino Rossi. Ecco le sue parole.

La carriera di Casey Stoner è stata brevissima se si pensa al talento di cui era dotato, che gli avrebbe potuto permettere di proseguire ben oltre il 2012, anno della sua ultima stagione con la Honda. Come ben sappiamo, il nativo di Southport vinse un leggendario titolo mondiale in sella alla Ducati, nel 2007, quando la Desmosedici non era neanche lontanamente paragonabile al missile terra-aria che da ormai più di un biennio demolisce la concorrenza, e che non ha sostanzialmente rivali nella MotoGP odierna.

Stoner sfruttava al meglio una moto velocissima in rettilineo, ma che aveva evidenti lacune in curva, riuscendo a guidare sopra i limiti del mezzo tecnico. Tra il 2007 ed il 2008, Casey ci regalò delle sfide mozzafiato con Valentino Rossi, in sella ad una Yamaha sicuramente superiore, ma messa in difficoltà da un tandem, quello composto dall’australiano e dalla Ducati, sul quale nessuno avrebbe potuto scommettere. A distanza di tanti anni, il due volte campione del mondo della top class è tornato sui fatti di quel periodo, attaccando in maniera netta il racconto che la stampa faceva delle loro sfide.

Stoner, arriva la badilata alla stampa

Uno dei più grandi vantaggi di Valentino Rossi è stato quello di avere sempre la stampa dalla propria parte, in grado, chiaramente, di influenzare il giudizio degli appassionati. In un’intervista concessa al podcast “Ducati Diaries“, l’australiano non ha usato mezzi termini per raccontare quel periodo: “Valentino aveva un controllo totale, anche sui media, era troppo importante per ogni forma di mezzo stampa. Lui era in grado di mettere tutti sulla sua lista nera nel caso in cui qualcuno avesse scritto qualcosa di negativo sul suo conto. I giornali non se lo potevano permettere, non potevano permettersi di non ottenere interviste ed incontri con lui“.

Stoner ha poi analizzato quello che fu il disegnò che venne creato contro di lui: “La stampa doveva scrivere qualcosa di cattivo sugli avversari di Valentino Rossi, io venni descritto come il cattivo della situazione, diventai il principale nemico della stampa. Succedeva sempre, chi non si comportava in maniera amichevole veniva additato di essere un cattivo“. Affermazioni molto gravi quelle di Casey, che di certo non le ha mandate a dire a chi di dovere. Il clima da lui descritto era piuttosto duro con cui confrontarsi.