Marquez “snobba” Valentino Rossi: lo spagnolo vuota il sacco su ciò che pensa del Dottore

Marc Marquez è tornato a parlare di Valentino Rossi, ma non si è dimostrato interessato a discutere ancora con lui. Ecco i dettagli.

La MotoGP è andata in vacanza dopo la fine della stagione, che si è conclusa ormai da un paio di settimane. La top class ha salutato un nuovo campione del mondo, vale a dire Jorge Martin, il primo da quando la top class si chiama così a laurearsi iridato in un team ufficiale, ovvero la Ducati Pramac. Al secondo posto Pecco Bagnaia, costretto ad abdicare per appena 10 punti, pur avendo vinto 11 gare contro le 3 del rivale. Terza posizione per Marc Marquez sulla moto del Gresini Racing, in grado di battere Enea Bastianini nella corsa al podio mondiale nonostante la chiara inferiorità tecnica della Desmosedici GP23 rispetto alla GP24, che quest’anno era nettamente superiore.

Dunque, Marquez ha fatto capire, ancora una volta, di essere un fenomeno strepitoso, perché non va dimenticato che era al primo anno in sella alla Ducati, una moto completamente diversa dalla Honda, che aveva guidato per tutta la vita. Nelle ultime ore, lo spagnolo ha parlato in un’intervista di tantissimi argomenti, tra cui Valentino Rossi, con il quale c’è stata una rivalità intensa in pista, e che ora ha fatto riemergere vecchi rancori. Va detto che il #93 non ha preso troppo sul serio le ultime parole del “Dottore”, che avevano un tono a dir poco provocatorio.

Marquez, ecco le sue parole su Valentino Rossi

Nel corso del podcast “El Cafelito” di El Chiringuito, è andata in scena una lunga intervista in cui Marc Marquez ha spaziato tra diversi argomenti, parlando del debutto in Ducati ufficiale e della sua rinascita dopo gli infortuni ed i problemi vissuti con la Honda. Inoltre, il nativo di Cervera ha risposto ad una domanda su Valentino Rossi e su un’eventuale nuova “guerra” che potrebbe scatenarsi tra i due. Lo spagnolo ha letteralmente snobbato l’ex rivale.

Ecco il commento di Marquez, riferendosi a quanto affermato da Valentino Rossi al podcast “MigBabol” di Andrea Migno di qualche settimana fa: “Bisogna misurare molto le parole nel momento in cui io parlo di lui e lui parla di me, una piccola parola può creare un gran caos. Io non sono interessato a nessuna guerra, se lui la cerca da me, non la troverà di certo, non si può litigare tra due persone se uno non vuole. Io sono un pilota in attività, pienamente concentrato sulle corse e sul futuro. Io non voglio litigi“.