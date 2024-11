Verstappen provoca, Leclerc risponde: il monegasco non ci sta e va giù duro su Max

Max Verstappen ha detto che avrebbe vinto il titolo mondiale anche al volante della Ferrari, ma Charles Leclerc non è affatto d’accordo.

Il mondiale piloti è stato assegnato a Las Vegas, dove Max Verstappen ha messo le mani, con due tappe d’anticipo, sulla quarta corona iridata consecutiva. L’olandese della Red Bull è riuscito così a chiudere i conti su una Red Bull non certo stellare, ma che lui ha sfruttato al meglio nelle prime gare, quando era al top, per poi gestire da campione assoluto il resto del campionato. La RB20 ha subito una chiara involuzione, ma tutti gli altri non sono riusciti a chiudere il gap sull’olandese, a cominciare dalla McLaren di Lando Norris e dalla Ferrari di Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo in classifica.

La sfida per il titolo piloti ricomincerà dunque nel 2025, ma tra Qatar ed Abu Dhabi c’è ancora da assegnare quello dedicato ai costruttori, con McLaren e Ferrari pronte a sfidarsi colpo su colpo. Nel giovedì del Gran Premio del Qatar, previsto a Losail e dove avremo anche la Sprint Race, Leclerc ci ha tenuto a rispondere alla provocazione di Verstappen, che dopo aver vinto il titolo ha mandato una frecciata a tutti.

Leclerc, ecco la replica alle parole di Verstappen

Dopo aver messo le mani sul quarto titolo mondiale, Max Verstappen ha affermato che avrebbe vinto il titolo anche al volante di una Ferrari o di una McLaren, considerando che ce l’ha fatta a bordo di una Red Bull sicuramente non all’altezza del suo talento per buona parte del campionato. Tuttavia, sia Lando Norris che Charles Leclerc non si sono detti affatto d’accordo con le affermazioni dell’olandese. Il monegasco ha risposto ad una domanda in merito a questo argomento in conferenza stampa a Losail, replicando al figlio di Jos.

Ecco la risposta di Leclerc: “Max è un pilota molto speciale, credo che ciò che lo rende molto speciale è anche la sicurezza che ha nelle sue capacità. Credo sia molto difficile dire qualcosa del genere senza sapere effettivamente qual è il valore di queste monoposto. Lui è un pilota eccezionale, non conosco com’è la sua Red Bull o la McLaren, ed è così che anche lui non sa com’è laFerrari. Secondo me è forzato dire che avrebbe vinto il titolo con la Ferrari o la McLaren, non ho altro da aggiungere su questo tema“.