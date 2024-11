Verstappen o Hamilton? La statistica parla chiaro: il migliore è lui

Se Max e Lewis avessero la stessa età, probabilmente, assisteremo alla più grande rivalità di tutti i tempi. Ora capirete i motivi.

Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale della sua carriera in Formula 1. Un riconoscimento ad una vita spesa, sin dalla tenera età, a inseguire un sogno. L’olandese è riuscito nella impresa più ardua, vincendo il testa a testa più duro nel 2021 contro il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Da quel drammatico epilogo per il numero 44, ad Abu Dhabi, i due si sono respirati pochissimo in pista. La Mercedes è crollata in termini prestazionali nella nuova era delle wing car, mentre la RB ha approfittato dell’estro di Adrian Newey per issarsi sul tetto del mondo. In termini di successi la Mercedes ha conquistato appena una tappa nel 2022 ed è rimasta a secco nel 2023. In questa annata sia Russell che Hamilton si sono tolti la soddisfazione i calcare il primo gradino del podio. L’asso di Stevenage ha conquistato due tappe iconiche come Silverstone e Spa.

La Rossa potrebbe aver accolto l’anglocaraibico al momento giusto, nonostante i 40 anni. Hamilton è un pilota ancora molto solido e con un curriculum che farebbe tremare tutti i campioni del passato. Non aveva più nulla da dimostrare in Mercedes e ha scelto di legarsi alla squadra italiana per un’ultima entusiasmante fase di carriera. Dopo aver vinto in McLaren e in Mercedes ci riproverà anche al volante di una Rossa. L’erede della SF24 dovrebbe essere un’auto pronta all’assalto, soprattutto della McLaren perché la RB sembra crollata in una crisi inaspettata.

E’ sempre Hamilton vs Verstappen

Nonostante la crescita di Norris, i fan della Formula 1 si aspettano un secondo round del match tra l’olandese e l’anglocaraibico. Max, infatti, farà di tutto per conservare lo scettro di campione del mondo ed eguagliare i 5 titoli di Michael Schumacher di fila. Lewis, invece, proverà ad arrivare a quota 8 mondiale, riprendendosi quando riteneva di aver perso ingiustamente nel 2021.

A sorprende sono i dati relativi ai due campioni. Entrambi hanno conquistato 62 GP al conseguimento del quarto titolo. Lewis ha avuto la fortuna di guidare monoposto dominanti per altri 3 anni successivi, arrivando a superare la quota di 100 trionfi. Numeri spaventosi che certificano una crescita del 33, oggi numero 1 della griglia, irrefrenabile. Max ha appena 27 anni e potrà fare incetta di nuovi record, magari ritrovandosi in battaglia con Lewis.