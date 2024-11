Hamilton, ripensamento sulla Ferrari? Arriva una dichiarazione scomoda per i fan

I tifosi immaginavano un Hamilton in trepidante attesa in vista del debutto sulla Ferrari. Il 7 volte iridato ha ammesso le sue reali intenzioni.

La Ferrari sta attendendo da quasi un anno l’esordio di Lewis Hamilton sulla Rossa. Sarà un momento epocale e in ballo vi sono anche sponsor e tantissimo marketing legato al #44. Le attenzioni mediatiche saliranno alle stelle per una unione che sembrava non arrivare più. L’anglocaraibico ha creduto, oramai, concluso il suo ciclo in Mercedes e ha deciso di iniziare una terza entusiasmante fase di carriera a 40 anni.

Superfluo aggiungere che, qualora dovesse vincere il suo ottavo mondiale al volante di una Ferrari, diventerebbe il pilota più vincente di sempre. Nessuno in era recente è stato in grado di vincere 3 riconoscimenti iridati con 3 vetture diverse. Dopo il primo acuto in McLaren, Lewis si è ripetuto in altre sei occasioni nell’abitacolo della Mercedes. Nella scorsa era ibrida ha sfiorato l’ottavo sigillo nel 2021, fermato solo da un Max Verstappen in formato superstar.

Date le performance di scarso livello della Stella a tre punte Hamilton ha preferito sposare la Signora in Rosso. La Mercedes ha deciso di voltare pagina affiancando a Russell un italiano dalle belle speranze. Dal 2025, infatti, vi sarà in pista Kimi Antonelli. Sainz, invece, è stato costretto a transitare in Williams. Il mercato è stato ravvivato dalla decisione del vincitore di 105 GP che avrebbe già potuto debuttare sulla Ferrari in occasione dei test di fine anno ad Abu Dhabi.

L’ammissione di Hamilton sulla Ferrari

La Mercedes gli ha impedito di correre già in questo anno solare al volante della Ferrari. “Quando ne ho parlato con Toto è emerso che c’erano degli eventi pianificati con gli sponsor – ha spiegato Hamilton – una sorta di saluto, quindi non credo che mi sarebbe stato permesso in ogni caso, anche se avessi insistito, di fatto sono sotto contratto con la squadra fino al 31 dicembre. Ma ripeto… forse anche se mi fosse stato consentito non mi sarebbe comunque piaciuto fare quel test, ho spiegato anche a Fred che non era ciò che volevo fare. Magari mi perdo qualcosa in termini di processo di apprendimento, ma faremo del nostro meglio per recuperare terreno”.

La Ferrari può attendere. Hamilton, in base a quanto riportato su Motorsport.com, ha aggiunto: “Ora non ci penso ma sono sicuro che ci sarà un momento in cui sentirò l’emozione, non posso prevedere come mi sentirò domenica sera dopo la gara di Yas Marina o i giorni a seguire. Ricordo che quando entrai a far parte di questa squadra all’inizio era strano passare davanti al mio vecchio team (la McLaren) nella corsia box, al punto che a un certo punto mi fermai persino nella loro piazzola! Dovrò impegnarmi molto l’anno prossimo per non commettere lo stesso errore…”.