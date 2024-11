Bagnaia spacciato in Ducati? L’ex manager della MotoGP vuota il sacco su Marquez

Marc Marquez è molto apprezzato da Luigi Dall’Igna e dal suo staff, cosa che, secondo un noto manager, potrebbe pesare su Pecco Bagnaia.

Il momento tanto atteso per Marc Marquez, dopo tanti anni di sofferenze e con lo spettro del ritiro, sta per materializzarsi. Il 2 di marzo prossimo, nel GP della Thailandia, farà il proprio esordio sulla Ducati ufficiale, in sella alla Desmosedici GP25 che gli permetterà di sfidare alla pari Pecco Bagnaia, colui che avrà una gran voglia di riscatto dopo la beffa patita contro Jorge Martin. Il 2024 è stato il proprio anno fuori dalla Honda per il nativo di Cervera, e c’è da dire che le cose sono andate nel migliore dei modi con il Gresini Racing.

Marquez ha vinto tre gare ed una Sprint Race, chiudendo al terzo posto nel mondiale, nell’anno in cui, tra la vecchia e la nuova Ducati, c’è stata maggior differenza. La Desmosedici GP23 non era minimamente all’altezza della GP24, come dimostrano gli altri rider che l’hanno guidata, eppure Marquez è riuscito regolarmente a lottare per le prime posizioni. Ciò significa che per Bagnaia non sarà affatto facile avere ragione dello spagnolo, che ha comunque indicato in Pecco l’uomo di riferimento per la prossima stagione. La sfida sul piano psicologico è appena iniziata.

Bagnaia, ecco la preoccupazione di Livio Suppo

Non c’è dubbio sul fatto che quella che vivremo tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez sarà una sfida intensa, attesa da tempo dagli appassionati, ma anche dagli addetti ai lavori. I due sono i più forti in assoluto assieme al neo-campione del mondo Jorge Martin, e potranno confrontarsi sulla Ducati ufficiale, la moto migliore. In un’intervista riportata da “Motorsport.com“, il grande Livio Suppo ha evidenziato un aspetto al quale Luigi Dall’Igna ed i suoi uomini dovranno fare attenzione per tutelare il rider piemontese in vista della nuova stagione.

Ecco il parere di Suppo: “Non credo che Marc sarà in grado di dominare come ha fatto nel 2014, quando vinse le prime dieci gare. Sarà uno dei grandi protagonisti, questo è sicuro, come già quest’anno si è visto, avendo fatto una grande differenza con la GP23. Ma da lì a dominare il campionato ce ne passa, contro piloti come Pecco che viene da una grande stagione. Dovranno gestire bene i piloti, con la Ducati che dovrà essere brava a non far capire a Bagnaia quanto sono innamorati di Marquez. Questa sarà una cosa complicata, anche perché Marc è molto carismatico“.