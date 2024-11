Marc Marquez, sgambetto alla Ducati: pizzicato con i rivali, chissà cosa penseranno a Borgo Panigale

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, è salito su una potente moto da cross per divertirsi in allenamento e prepararsi alle sfide della prossima stagione.

La MotoGP è in vacanza ma Marc Marquez non ha nessuna intenzione di perdere lo stato di forma acquisito. Finalmente, nel 2024, non è andato incontro a infortuni ed è tornato a sentirsi a proprio agio su una MotoGP. Il merito è, principalmente, della Ducati che gli ha consentito una nuova entusiasmante esperienza dopo gli anni in Honda HRC.

Marc Marquez rimarrà sempre un uomo Honda. La sua storia non potrà essere cancellata dalla Casa di Tokyo, come è avvenuto nel caso di Valentino Rossi che scelse di passare alla Yamaha. Nel caso del Dottore lasciò una RC211V al top per provare a vincere il titolo con un costruttore diverso. La stessa cosa potrebbe riuscire al catalano in sella alla Desmosedici GP25 ufficiale, dopo l’anno di purgatorio vissuto in Gresini Racing sulla GP23. La squadra emiliana, infatti, ha preferito non rinnovare il contratto a Bastianini o promuovere il neo campione del mondo, Jorge Martin, pur di averlo sulla Rossa.

Nella prossima annata Marc Marquez dovrà alzare l’asticella. Ha conquistato, sin qui, un terzo posto in graduatoria ma non è mai stato realmente in lotta per la corona con Bagnaia e Martin. Le differenze tecniche tra le due moto sono emerse, specialmente, nella prima fase di adattamento di MM93 a un nuovo ambiente.

Il tradimento di Marc Marquez alla Ducati

Dalla prossima annata farà un certo effetto vedere Marc Marquez vestito di rosso. Nel corso della sua carriera è diventato una leggenda sulla RC213V e nessuno si sarebbe mai aspettato un cambiamento epocale. Le motivazioni personali e i deficit tecnici della moto giapponese lo hanno spinto a scegliere la Casa italiana.

Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni Marc non ha ancora optato per l’acquisto di una moto da cross della Casa di Borgo Panigale. Di recente i tecnici italiani hanno presentato la Desmo450 MX. Per ora Marc ha preferito allenarsi sulla sua vecchia Honda da cross che gli garantisce un feeling ineguagliabile. Le sue azioni, postate sul suo profilo IG, hanno fatto il giro del mondo. Come avrà preso la Casa emiliana la scelta di Marc di guidare una Honda? Non è chiaro se da contratto può permettersi di girare ancora sulla giapponese, ma sui campetti da motocross lo spagnolo non ha avuto esitazioni.