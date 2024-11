Ferrari, sospiro di sollievo per Leclerc: il temuto problema sembra essere scongiurato

La Ferrari è pronta per proseguire la rimonta sulla McLaren, ed alla vigilia della tappa del Qatar arriva una notizia positiva. I dettagli.

Il mondiale di F1 sbarca a Locali, dove domani andranno in scena la sola sessione di prove libere e la qualifica per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con 24 punti di ritardo dalla McLaren, che avrà dalla sua il primo match point per chiudere la corsa al titolo mondiale costruttori. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati protagonisti di alcuni battibecchi a Las Vegas, motivo per il quale Frederic Vasseur ha chiesto un incontro con i suoi piloti, spiegando chiaramente che dai due pretende la giusta collaborazione.

Il tracciato di Losail non si sposa al meglio con le caratteristiche tecniche della SF-24, mentre la McLaren e la Mercedes dovrebbero andare a nozze con questo layout. La Ferrari dovrà fare tutto alla perfezione per sperare di portare la lotta al titolo sino al gran finale di Abu Dhabi, ma alla vigilia dell’appuntamento in Qatar è arrivata almeno una buona notizia che riguarda la monoposto #16. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ferrari, la power unit di Charles Leclerc è salva

Prima dell’appuntamento di Las Vegas, si era parlato parecchio di una possibile sostituzione della power unit sulla Ferrari di Charles Leclerc, che è stata poi scongiurata con il monegasco che ha potuto regolarmente prendere il via dalla quarta casella, posizione che ha poi occupato anche a fine gara. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, la SF-24 del monegasco riuscirà ad andare sino a fine stagione senza dover incorrere in penalità, visto che la power unit pare ancora nella sua piena efficienza. I motoristi di Maranello hanno lavorato duramente per contenere la perdita di potenza che può esserci tra un motore nuovo ed uno vecchio, che non dovrebbe andare oltre i 15 cavalli.

Nonostante questo gap prestazionale, a Las Vegas Leclerc è arrivato in scia a Carlos Sainz, che in Brasile aveva smarcato una nuova power unit partendo dal fondo. Le ultime due piste, ovvero Qatar ed Abu Dhabi, sono molto meno “di motore” rispetto a Las Vegas, per cui, il gap dovrebbe essere ancor più contenuto. La Ferrari spera dunque di chiudere l’anno senza mandare Charles in penalità, e con la consapevolezza che il motore attuale è sufficientemente performante al fine di garantire buone prestazioni alla vettura.