Marquez e la sfida con Bagnaia: Pecco verrà favorito dalla Ducati? Lo spagnolo ha una sua teoria

Marc Marquez e Pecco Bagnaia si divideranno il box del team Ducati ufficiale nel 2025, ed il nativo di Cervera la vede in modo chiaro.

Il 2024 si è concluso per la MotoGP, con un finale di stagione ad alta tensione che ha incoronato Jorge Martin nuovo campione del mondo, battendo per appena 10 punti il rivale Pecco Bagnaia. Tutto ciò nonostante le 11 vittorie di tappa conseguite dall’ex campione, a fronte delle 3 dello spagnolo di casa Ducati Pramac. Il prossimo anno, come ben noto, il principale rivale di Pecco diventerà Marc Marquez, pronto a sedersi in sella alla Desmosedici GP25 ufficiale.

Il nativo di Cervera, dopo anni difficili e bui tra infortuni e la crisi tecnica vissuta dalla Honda si è riscattato con la Ducati del Gresini Racing, con la quale ha portato a casa tre splendide vittorie tra Aragon (anche la Sprint Race), Misano e Phillip Island, e tutto ciò nonostante il notevole gap tecnico presente tra la GP23 che guidava lui e la GP24 di Bagnaia e Martin, ma anche di Enea Bastianini, di cui prenderà il posto, e di Franco Morbidelli. Insomma, Marquez ha pienamente dimostrato di meritare la sella della Rossa factory, ed è tutto pronto per viverci una stagione di altissimo livello.

Marquez, ecco perché Bagnaia può essere favorito

Il battesimo del fuoco di Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale è avvenuto nei test di Barcellona, successivi all’ultima gara stagionale. Lo spagnolo ha chiuso al quarto posto ed ha girato a lungo sulla GP25, parlando subito di un netto aumento di potenza e di una miglior guidabilità. In seguito alla giornata di prove, il nativo di Cervera ha parlato di quella che potrebbe essere la situazione che vivrà nel box Ducati al fianco di Pecco Bagnaia, il quale sarà il punto di riferimento a suo parere.

Ecco le parole di Marquez: “Quella attuale è una situazione che non avevo mai vissuto fino ad ora. Non c’è un numero 1 o un numero 2, ma quello che ha più voce in capitolo è Pecco, perché ha vinto 11 gare. Lui dovrà guidarci in queste prime gare, poi vedremo quello che succederà. Il mio compagno di squadra ha vinto davvero tanto in questa stagione, ma non credo che sarà un mondiale solo tra noi due. Non corre solo la Ducati, ci sono Jorge Martin, ma anche Pedro Acosta che vanno molto forte, noi ovviamente daremo il massimo. So benissimo che sarà molto difficile“.