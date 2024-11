Andretti-Cadillac in F1: c’è subito un primo, grande colpo: ecco chi lavorerà con il team

L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa, ed ora non ci sono dubbi sul debutto di Andretti-Cadillac in F1. Arriva anche il primo innesto.

Il mondiale di F1 è composto da 10 team ormai dal lontano 2017, quando la Manor decise di non iscriversi per mancanza di fondi, riducendo a 20 il numero di monoposto impegnate in griglia. Nel 2026 si tornerà ad averne 22, grazie all’annuncio diramato dal Circus nelle ultime ore sull’arrivo di Andretti-Cadillac. La famiglia da corsa americana era stata respinta lo scorso anno, ma in questi ultimi mesi è arrivato l’accordo, ed anche Liberty Media ha accettato l’ingresso, così come le altre squadre.

Per il momento, di informazioni ufficiali ce ne sono poche sul nuovo team, principalmente legate alla power unit. Il debutto avverrà nel 2026 con motori Ferrari, ma dal 2028 General Motors ne produrrà uno per conto proprio. Il marchio scelto dal colosso statunitense, come detto, è la Cadillac, che nel mondo delle corse è già impegnata nell’endurance, con presenza nel FIA WEC e nell’IMSA americano, oltre che alla 24 ore di Le Mans che fa parte del mondiale di durata. Sul fronte del personale, un nome di grido si è già unito alla squadra d’oltreoceano negli ultimi giorni.

Andretti-Cadillac, Rob White direttore operativo

Al 2026 non manca poi così tanto, poco più di un anno per la precisione, il che significa che, soprattutto in un mondo come la F1, i tempi per costruire un team sono molto stretti. Andretti-Cadillac ha avviato una ricerca di decine di ingegneri con annunci su LinkedIn, ed ha già ingaggiato Rob White come direttore operativo. Si tratta di un ruolo che aveva già ricoperto in Renault prima di essere licenziato a marzo, ed ha un’esperienza ventennale nel team di Enstone. Dunque, White sarà uno dei punti fermi del nuovo progetto Andretti-Cadillac, con tutte le carte in regola per portare il team ad un buon livello in fretta.

La squadra, per ciò che si può comprendere al momento, sfrutterà le strutture di Andretti che si trovano a SIlverstone almeno nei primi anni, per poi andare a lavorare su una propria power unit. Nel week-end di Las Vegas si sono intensificate le trattative tra F1, FIA ed Andretti-Cadillac, sino all’annuncio che tutti attendevano. Nel 2026, dunque, oltre all’attesissima Audi ci sarà anche un’altra novità di un certo rilievo, in quella che è una F1 sempre più coinvolgente e che attrae colossi del mondo delle quattro ruote.