Verstappen nella leggenda: ora il record di Schumacher inizia a scricchiolare

Max Verstappen ha vinto per la quarta volta di fila il titolo mondiale, ed ora punta dritto al primato di Michael Schumacher. I dettagli.

Il Gran Premio di Las Vegas ha emesso il primo verdetto della stagione 2024. Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta di fila, chiudendo la pratica con due gare di anticipo, con una prova accorta sul tracciato della Strip, chiusa al quinto posto. L’olandese, nonostante le sofferenze della Red Bull, iniziate tra primavera ed estate, ha incassato il bottino pesante, con prestazioni solide, al contrario di quelli che hanno provato ad ergersi a suoi contendenti.

Il 2024 ha fatto ben intendere che Verstappen è largamente il più forte in questo momento storico, un ragazzo che, anche in assenza della monoposto dominante, è in grado di mantenere la calma e di portare a casa sempre il massimo risultato. In tal senso, i vari Lando Norris, Charles Leclerc ed Oscar Piastri hanno molto da imparare, e raggiungere quel livello non sarà facile per nessuno di loro.

Super Max è l’unica luce per la Red Bull, team in crisi tecnica che, a meno di miracoli, dovrà cedere la corona di regina tra i costruttori ad una tra Ferrari e McLaren, che ormai da tempo possono contare su una monoposto più performante della RB20. Il 2025 sarà un anno in salita per il campione del mondo, che vuole agganciare un record di Michael Schumacher, sperando nella rinascita del team di Milton Keynes.

Verstappen, ora può puntare al quinto titolo di fila

Il padrone della F1 odierna si chiama Max Verstappen, che ha ora raggiunto il suo quarto titolo mondiale di fila. Questo significa che nel 2025 potrebbe raggiungere Michael Schumacher, unico a vincere 5 titoli consecutivamente, impresa riuscita ai tempi della Ferrari, tra il 2000 ed il 2004. Sia Sebastian Vettel, tra 2010 e 2013, che Lewis Hamilton, tra 2017 e 2020, si sono fermati a quattro, ed anche per il figlio di Jos non sarà facile confermarsi a questi livelli.

La Red Bull gli ha comunque permesso di fare il vuoto nelle prime gare, cosa che sarà difficilmente ripetibile nel 2025. Ferrari e McLaren hanno ormai superato il sorpasso tecnico, ed anche alla Mercedes occorrerà prestare la massima attenzione. In ogni caso, Verstappen è stato autore dell’ennesimo capolavoro, elevandosi a leggenda della F1, e con tutte le carte in regola per continuare ad esaltare le folle.