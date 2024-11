Dacia, andiamo alla scoperta degli interni della Bigster: tanta tecnologia e soluzioni interessanti, tutti i suoi segreti rivelati

La Dacia ha tolto i veli da meno di due mesi al SUV Bigster, la sorella maggiore della Duster. Andiamo a scoprire gli interni dell’auto.

Nella prima metà di ottobre, dopo mesi di attesa, la Dacia ha finalmente tolti veli alla Bigster, vale a dire il suo nuovo SUV di Segmento C, che ha subito ottenuto giudizi molto positivi. Il prezzo parte da 25.000 euro circa e presto sarà disponibile in Italia, uno dei mercati più importanti per quanto concerne gli obiettivi della casa dell’Est Europa. Uno dei punti di forza, oltre al comfort ed alle tante tecnologie a disposizione di cui ora vi parleremo, è la grande versatilità che mette a disposizione sul fronte motoristico.

Infatti, la Dacia Bigster potrà essere vostra a benzina, con bi-fuel benzina GPL, Mild Hybrid e Full Hybrid, senza avventurarsi troppo in motorizzazioni Plug-In Hybrid e full electric, troppo costose e che non portano a risultati concreti in chiave vendita. Nelle prossime righe, andremo alla scoperta di quelli che sono gli interni del nuovo SUV, che punta a ricoprire un ruolo di primo livello nelle strategie della casa rumena.

Dacia, tanto comfort e tecnologia nella nuova Bigster

Nella nuova Dacia Bigster è confermata la filosofia outdoor che tanto era stata apprezzata nei modelli precedenti, come la Jogger e la Duster, ma è stata ulteriormente migliorata. Si tratta della prima auto del brand rumeno ad avere di serie uno schermo centrale da 10,1″, integrabile con Apple CarPlay ed Android Auto. A vostra disposizione, inoltre, c’è anche il navigatore satellitare, ma solo negli allestimenti più costosi.

Andando ad analizzare il quadro strumenti, esso è da 7″ per gli allestimenti Essential ed Expression, che diventa da 10″ se si spende qualcosa in più per Extreme e Journey. C’è anche la possibilità di personalizzare, nel modo che preferite, anche le schermate a bordo. Presenti tante plastiche dure nell’abitacolo, ma sulle porte e sulla plancia c’è il tema della Y, e sono presenti anche dettagli di questo tipo sulla carrozzeria. I sedili sono prodotti in un tessuto bicolore resistente, con cuciture bianche a contrasto.

Un altro punto di forza della Dacia Duster è contraddistinto dai grandi spazi a bordo, ma anche da quella che è la capienza del bagagliaio. La capacità minima è di ben 667 litri, con una lunghezza di carico di 2,7 metri se si procede all’abbattimento dei sedili posteriori. Sulla Bigster è stato introdotto anche il sistema di fissaggio noto come YouClip, che va a fissare gli accessori in diverse zone degli interni.