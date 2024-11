Vuole una Ferrari, ma in concessionaria viene preso in giro: quanto torna però lascia tutti sbigottiti

Oggi vi mostreremo un celebre caso in cui l’apparenza ha ingannato i protagonisti della vicenda. Ecco chi è riuscito ad avere una Ferrari.

Cosa può desiderare un appassionato di auto più dell’acquisto di una Ferrari? Probabilmente nulla, dal momento che le auto del Cavallino sono le più amate in assoluto, dei veri e propri capolavori, che però sono riservati ad una stretta cerchia di privilegiati. Pensate che il 2023 si è concluso con poco più di 13.000 auto vendute, un risultato eccezionale per la casa di Maranello, ma che a livello numerico rende bene l’idea di quanto sia ristretto il numero di modelli che vengono prodotti ed immatricolati.

Questi gioielli sono riservati agli uomini più ricchi del pianeta, ma come vedremo oggi, non mancano le eccezioni, anche se sono piuttosto rare da trovare. Qualche tempo fa infatti, un insospettabile contadino è riuscito a realizzare il suo sogno, acquistando una Ferrari F430, un bolide che ormai ha vent’anni sulle spalle, ma che viene ricordato come una delle migliori supercar mai prodotte a Maranello. Andiamo a scoprire come ha fatto questo umile lavoratore della terra a poter permettersi un’auto da centinaia di migliaia di euro.

Ferrari, il contadino è riuscito ad avere una F430

In quel di Prato, in Toscana, un signore si è presentato in una concessionaria di supercar, con l’obiettivo di esaudire un sogno. Il contadino Andrea Vettori ha indicato ai titolari la Ferrari F430, ma loro, per tutta risposta, hanno iniziato a ridergli in faccia. L’uomo si era presentato presso lo showroom a bordo di una umile Ape 50, che di certo non lo faceva apparire come un ricco pretendente all’acquisto di un’auto del Cavallino. Vettori ha passato la vita a lavorare in campagna, ed era arrivato il momento di togliersi un grande sfizio.

Nel momento in cui Vettori ha tirato fuori l’assegno, dimostrando di poter permettersi l’acquisto della Ferrari, coloro che gli avevano riso in faccia fino a quel momento sono rimasti senza parole. L’uomo aveva infatti ereditato una cifra molto elevata da un ricco zio morto prematuramente, di nome Giuseppe, il quale aveva deciso di lasciare ad Andrea il proprio patrimonio. Questa storia ci insegna che l’apparenza può ingannare sino all’inverosimile.