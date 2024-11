MotoGP, c’è il ritiro a sorpresa dell’esperto pilota: addio ufficiale alla top class

La MotoGP saluta un rider che ha fatto parte del Circus per diverse stagioni, che a Barcellona ha corso la sua ultima gara. I dettagli.

Da una settimana e poco più, la MotoGP ha incoronato il suo nuovo campione del mondo, il madrileno Jorge Martin, primo rider indipendente a diventare iridato in top class da quando ha assunto l’attuale denominazione. Il rider di casa Ducati Pramac ha spodestato Pecco Bagnaia, avendone ragione per soli 10 punti, al termine di una stagione molto combattuta, ma che lo spagnolo ha condotto quasi ininterrottamente sin dall’inizio, pur vincendo ben 8 gare in meno rispetto al rivale.

La Ducati si è confermata la regina della MotoGP, vincendo tutte le gare tranne quella di Austin, andata all’Aprilia di Maverick Vinales. Dunque, nel 2024 hanno vinto solo case italiane, una soddisfazione non da poco per i marchi nostrani, che hanno ormai del tutto spodestato le giapponesi. A proposito di queste ultime, un esperto pilota ha annunciato il suo ritiro dal Motomondiale, affermando che quella di Barcellona è stata la sua ultima gara. Ecco di chi si tratta.

MotoGP, ufficiale l’addio di Stefan Bradl

Nel 2025, tra le Wild Car non vedremo più in azione Stefan Bradl, il tedesco della Honda che ha reso noto il suo ritiro. Con queste parole, il rider teutonico ha fatto sapere di aver preso la sua decisione definitiva: “Ho vissuto il Gran Premio di Barcellona dello scorso fine settimana come l’ultimo della mia carriera in questa categoria. Non posso che essere contento ripensando a tutto ciò che ho vissuto durante la mia carriera nel Motomondiale. Ho un sacco di bei ricordi legati a queste stagioni, e credo che sia stato un segno del destino il fatto che il campionato si sia chiuso proprio a Barcellona, la pista dove, oltre a chiudere la mia carriera, effettuai anche il mio debutto tanti anni fa“.

Bradl ha poi aggiunto: “Ora non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questa splendida avventura, entro in un nuovo capitolo della mia carriera, ma proseguirò con lo sviluppo della Honda e sono curioso di entrare a lavorare a stretto contatto con Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami“. Dunque, quello di Bradl non è un vero e proprio addio alla MotoGP, visto che continuerà a testare la RC213V, ma non lo vedremo più nei fine settimana di gara.