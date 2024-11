Ferrari, è guerra aperta tra Sainz e Leclerc: durissimo l’attacco del monegasco (VIDEO)

La Ferrari esce da Las Vegas a -24 punti dalla McLaren, e non è mancato un altro momento di tensione tra Sainz e Leclerc in gara.

Il Gran Premio di Las Vegas è andato in archivio con un risultato non esaltante per la Ferrari, che dopo la qualifica e le simulazioni di gara messe in mostra nelle libere sembrava pronta per dominare la scena. Ed invece, Carlos Sainz ha chiuso al terzo posto davanti a Charles Leclerc, con le Mercedes che hanno dominato la scena, chiudendo davanti alle Rosse. Ancora una volta, la SF-24 ha mal digerito la condizione di freddo, che ha scatenato un graining incontrollabile nel primo stint su gomma Media.

Nei primi giri, Leclerc sembrava essere ben più veloce di George Russell ed è andato all’attacco, ma subito dopo, ha avuto un crollo brusco della mescola, trovandosi costretto a rientrare ai box con anticipo. Tutto sommato, il risultato è stato deludente, perché la Ferrari esce da Las Vegas a -24 dalla McLaren, recuperando solo 12 lunghezze alla vigilia di un week-end, quello del Qatar, che si preannuncia molto difficile per la conformazione del tracciato, e con una situazione di alta tensione tra i piloti.

Ferrari, ecco il team radio di Charles Leclerc a Las Vegas

Sono rimaste solamente due gare da correre per Carlos Sainz al volante della Ferrari, ed in quel di Las Vegas è nuovamente esplosa la rivalità con Charles Leclerc. Il monegasco, con una partenza perfetta, ha superato lo spagnolo, che si è poi rifatto qualche giro dopo sfruttando alla perfezione il crollo della gomma del compagno di squadra. La sfida tra i due è proseguita per tutta la gara, scatenando la furia di Charles, che dopo la gara non ha mancato di mostrare la sua delusione.

Nel team radio successivo alla bandiera a scacchi, che abbiamo provveduto a postare in basso, la situazione è sfuggita di mano al pilota della Ferrari, tant’è che Frederic Vasseur in persona è dovuto intervenire per calmare gli animi: “Sì, ho fatto il mio lavoro, ma essere gentile mi f*tte sempre, non è questione di essere gentili, ma solo rispettosi, so che dovrei stare zitto, ma tanto è sempre lo stesso, f*nculo“. Parole durissime del monegasco, che riflettono bene il suo stato d’animo.

Con ogni probabilità, dopo la gara ci sarà modo di chiarirsi, ma è probabile che nell’ultima parte, Leclerc non abbia gradito quanto fatto da Sainz con Max Verstappen. Dopo aver passato il quattro volte campione del mondo, il madrileno non ha allungato subito, quasi a volergli dare il DRS per impedire a Charles di passarlo. Si tratta solamente di una nostra deduzione, utile per provare a spiegare la furia del giovane talento del Cavallino.