MotoGP, scoppia la polemica su Jorge Martin: polverone inaudito, arriva l’ammissione

Per Jorge Martin lo scorso weekend rimarrà nella sua memoria come uno dei più belli della sua carriera. Scopriamo cosa è accaduto dopo il trionfo a Barcellona

La fama di Jorge Martin dopo la vittoria del titolo di MotoGP è cresciuta a dismisura. Sono arrivati commenti positivi da parte di personaggi iconici del motociclismo, i suoi social sono andati in tilt e le richieste per ascoltare le sue parole a seguito della conquista del riconoscimento iridato sono fioccate. In tanti si erano mossi con largo anticipo per intervistare il numero 89, oggi n.1 della griglia.

Dal prossimo anno JM89 correrà con la Casa di Noale e, senza nulla togliere al precedente duo spagnolo, il salto di qualità sarà notevole. Aleix Espargaró ha fatto tanto per Aprilia, ma non ha più lo smalto degli anni migliori e ha scelto di ritirarsi. L’eterno incompiuto Maverick Vinales ha vinto una corsa nel 2024, segnando un piccolo record con 3 trionfi in gara in top class con 3 costruttori diversi, ma non ha ancora fatto quel salto di qualità che contraddistingue un buon pilota da un campione del mondo come Jorge Martin. Inoltre, Marco Bezzecchi ha ancora una età promettente e nel 2023 chiuse al terzo posto della graduatoria piloti nel team VR46. Saranno una coppia molto competitiva se avranno a disposizione un mezzo all’altezza.

Nonostante il clima di festa è successo un imprevisto che ha rovinato la festa a coloro che si erano organizzati per avere in trasmissione il neo campione del mondo. “È stato un piccolo malinteso. Due settimane prima della finale, avevamo concordato di avere Jorge Martin, esclusivamente, nel nostro programma – ha sancito Pablo Motos in un comunucato della trasmissione El Hormiguero – Oggi uno dei suoi rappresentanti ha commesso un errore modificando la visita che avevano programmato con un altro pilota. Dopo quanto accaduto, la Dorna, la società organizzatrice del Motomondiale, ha contattato i rappresentanti per risolvere la situazione“.

Jorge Martin, i motivi dell’assenza

La causa di tutte queste polemiche risale alla collaborazione che il Gruppo Atresmedia e DAZN hanno stretto. Si tratta di un accordo, all’inizio del 2024, tra il major mediatico proprietario di Antena 3 e La Sexta per trasmettere tre Gran Premi di motociclismo spagnolo sia nel 2024 che in 2025. Nel contratto dovevano esserci anche interviste esclusive come quella programmata con Martin.

Alcuni tifosi hanno criticato il fatto che neo campione del mondo non sia apparso nel programma nonostante abbia ricevuto una chiamata dalla Dorna che lo avvertiva di non farlo. Martin è legalmente obbligato a rispettare le linee guida dell’organizzatore della MotoGP, e se fosse apparso nel programma, forse il suo problema sarebbe arrivato a un livello legale piuttosto serio. Per ora il pilota dell’Aprilia Racing Team non ha commentato questa polemica che lo ha coinvolto non per colpa sua dopo il trionfo di Barcellona.