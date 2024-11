Hamilton e l’ipotesi ritiro anticipato, arriva l’ammissione dell’inglese: tifosi Ferrari e Mercedes sotto shock

Lewis Hamilton sta per lasciare la Mercedes per passare in Ferrari, ma dopo Interlagos ha vissuto giornate difficili. Ecco le sue parole.

La terza stagione delle auto ad effetto suolo ha confermato il poco feeling della Mercedes con questo regolamento tecnico, che ha relegato il team di Brackley al chiaro ruolo di quarta forza. Lewis Hamilton è settimo nel mondiale piloti alle spalle di George Russell, al volante di una F1 W15 che è stata competitiva solo nelle gare estive. Il britannico è tornato alla vittoria a Silverstone, per poi ripetersi a Spa-Francorchamps grazie alla squalifica del compagno di squadra.

In quel momento, le vetture della squadra diretta da Toto Wolff sembravano poter competere per qualcosa di importante, ma dall’Olanda in poi è ripartita una vera e propria crisi tecnica, che ha impedito alla Mercedes di battagliare con Ferrari, McLaren e Red Bull. L’unico podio seguente alla pausa estiva è stato il terzo posto di Russell arrivato a Baku, solamente per via del contatto che ha messo fuori dai giochi Carlos Sainz e Sergio Perez. Hamilton non ha certo digerito nel migliore dei modi una situazione di questo tipo.

Hamilton, parole dure dopo la gara difficile in Brasile

Dopo aver tagliato il traguardo in una mesta decima posizione nel Gran Premio del Brasile, Lewis Hamilton aveva lanciato un messaggio via radio che aveva fatto tremare il paddock ed i tifosi, viste le parole utilizzate: “Se questa è l’ultima volta, è un peccato che sia andata così, ma sono comunque molto grato“. In sostanza, Sir Lewis aveva fatto credere di voler chiudere la sua esperienza in Mercedes con tre gare di anticipo, senza presentarsi a Las Vegas.

Fortunatamente, si è trattato del solito momento di scoramento dell’asso di Stevenage, che si è regolarmente presentato nel paddock della città situata in Nevada, dove si è già scesi in pista in queste ore per le prove libere. Nel corso dell’incontro con la stampa, ha sottolineato quanto sia stato difficile quel momento, per poi ribadire di essere carico in vista del finale di stagione.

Ecco il commento di Hamilton: “In quel momento, mi sono sentito veramente così, come se non volessi più correre dopo un fine settimana così difficile. Credo che sia naturale, è frustrante quando si vive una stagione come questa, sono sicuro che non ne avrò altre di questo tipo, e mi impegnerò duramente affinché non accada. Non è stata una bella sensazione in quel momento, ma ora sono qui e mi sento forte, con tanta voglia di fare bene in queste ultime tappe“.