Bastianini e la sconfitta contro Marquez: il vero motivo “forse” della sua rabbia, che danno per lui

Enea Bastianini ha chiuso l’esperienza in Ducati con un deludente quarto posto nel mondiale, che gli è costato anche un bonus notevole.

Peggio di così non poteva terminare l’esperienza di Enea Bastianini in Ducati, brand con il quale ha corso le sue prime quattro stagioni in MotoGP, le ultime due nel team factory. Il rider riminese è giunto quarto a 112 punti di distacco da Pecco Bagnaia, 122 dal campione del mondo Jorge Martin, iridato sulla Desmosedici GP24 privata del team Pramac. Una vera e propria batosta quella patita dal “Bestia”, che giustamente non è stato confermato in sella alla moto factory.

In questi due anni, complice anche il terribile infortunio di Portiamo 2023, Bastianini non ha mai dimostrato la costanza di rendimento che si richiede ad un rider ufficiale, ed al suo posto, come ormai sappiamo da giugno, arriverà Marc Marquez, che con la GP23 del Gresini Racing lo ha battuto nella lotta per il terzo posto nel mondiale. Questa è sicuramente la delusione più cocente per Enea, che aveva a disposizione un mezzo tecnico nettamente superiore a quello in mano al nativo di Cervera, che nel 2024 ha nuovamente messo in mostra la differenza tra i buoni piloti ed i campioni di questo sport.

Bastianini, batosta nel gran finale di Barcellona

La stagione di Enea Bastianini non può essere salvata dalle seppur splendide vittorie di Silverstone e Misano II, dal momento che prestazioni come quella di domenica a Barcellona non sono di certo all’altezza del ruolo che ricopriva. A fargli poco onore si sono aggiunte anche le dichiarazioni contro Aleix Espargarò, che a parere del rider riminese avrebbe corso in protezione di Jorge Martin. Detto da un pilota che in sella alla Ducati ufficiale non va oltre il settimo posto parole di questo tipo lasciano il tempo che trovano, come lo stesso ex Aprilia non ha mancato di sottolineare a fine gara.

A tutto ciò si è aggiunta anche la beffa, che corrisponde ad un ingente perdita economica per il #23. Chiudendo dietro Marc Marquez, Enea Bastianini ha perso 900.000 euro di bonus per il raggiungimento del terzo posto nel mondiale piloti, che come sappiamo è andato a colui che lo rimpiazzerà nel team ufficiale della casa di Borgo Panigale. Enea dovrà ora ricominciare dalla KTM, ed il giorno di test a Barcellona non è stato proprio perfetto, visto che è caduto distruggendo la moto, provocando danni pari a circa 100.000 euro.